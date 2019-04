Olympijský šampion Krpálek jde do boje. Nabral svaly a vyhlíží boj se suverénem

před 40 minutami

OH 2016, judo do 100 kg, semifinále: Lukáš Krpálek (v modrém) | Foto: Reuters

Olympijského vítěze z Ria Lukáše Krpálka čeká první letošní turnaj, v neděli bude zápasit na judistické Grand Prix v turecké Antalyi. A přihlášený je i francouzský suverén nejtěžší váhové kategorie Teddy Riner, který se loni na soutěžním tatami neobjevil. Krpálek se s ním po přechodu do kategorie nad 100 kilogramů ještě neutkal.

Nejlepší český judista absolvoval poslední turnaj v prosinci, kdy prohrál v osmifinále Masters v Číně. Od té doby nabíral svalovou hmotu a připravoval se na další klání, při kterých bude sbírat body do olympijské kvalifikace pro Tokio 2020.

"Myslím, že to probíhalo docela dobře. Silová příprava byla proložena judistickými kempy, abych z juda úplně nevypadl. Docela se na svůj první turnaj letošní sezony těším. Jsem zvědavý, jak to půjde na žíněnce na závodech," řekl Krpálek.

Příprava naznačuje, že by to nemuselo být špatné. "Když jsem se pral na tréninku nebo na těch kempech, tak jsem se cítil dobře. Ale trénink a závod je rozhodně úplně něco jiného. Já jsem sám zvědavý, jak se mi bude prát a jak se ukážu na té závodní žíněnce. Doufám, že snad dobře," přemítal.

V závěru loňského roku kvůli nabitému turnajovému programu a s ním spojenému častému cestování zhubl na 108 kilogramů. Přes zimu zase nabral na svou ideální hmotnost.

"V tuhle chvíli jsem někde mezi 112 a 115 kily a myslím, že tahle váha je pro mě optimální. Není ani úplně dobré, abych měl víc. Když jsem měl 119 kilo, což bylo moje maximum, tak už jsem se necítil úplně dobře. Sice silově jsem na tom byl výborně, ale cítil jsem se neohrabaný. A to já nechci," uvedl úřadující mistr Evropy.

Na Grand Prix v Turecku je přihlášena i největší hvězda jeho kategorie, dvojnásobný olympijský vítěz a desetinásobný mistr světa Riner. "Je to po dlouhé době, kdy je na nějakém turnaji přihlášený. Sám jsem na to zvědavý, jestli přijede, nebo ne. Ale někde bude muset začít, protože body (pro olympijskou kvalifikaci) bude muset sbírat stejně jako každý jiný. Pro mě by to byla maximálně obrovská výzva a já bych do ní rozhodně šel," řekl Krpálek k možnému duelu s devětadvacetiletým Francouzem.

Krpálek, jemuž patří druhé místo ve světovém žebříčku, bude na Grand Prix v Turecku nejvýše nasazený. Riner se vinou dlouhé absence propadl v pořadí na 31. pozici, takže mezi osmičkou nasazených není.