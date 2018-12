Objasnění v otázce ruského dopingu? WADA se dostane k záznamům z moskevské laboratoře

před 1 hodinou

Světová antidopingová agentura WADA získá v pondělí přístup do moskevské laboratoře, kde by se její delegace měla dostat i k původním záznamům o prováděných testech sportovců. Oznámili to zástupci WADA. Informace ze systému LIMS by měly přispět k objasnění rozsahu státem podporovaného systematického dopingu v ruském sportu.

Právě poskytnutí informací bylo klíčovou podmínkou WADA pro zářijové zrušení suspendace národní antidopingové agentury RUSADA, kterou zatím ruská strana nesplnila. Údaje z počítačů laboratoře přitom Rusko musí poskytnout do konce roku, jinak bude tamní antidopingová agentura opět suspendována. Ruské úřady rovněž musejí zajistit, že případné nové testy vzorků, které WADA může po kontrole dat nařídit, budou dokončeny do 30. června 2019. "Úplný přístup do laboratoře a k datům byl základem pro naše rozhodnutí z 20. září. Je potěšující, že jsme udělali další krok k tomu, abychom to realizovali," řekl generální ředitel WADA Oliver Niggli. Delegace WADA získala poprvé přístup do moskevské laboratoře na konci listopadu. Na předání dat se ale její zástupci s ruskými úřady nedohodli. Akreditace moskevské laboratoře byla pozastavena v listopadu 2015 po doporučení vyšetřovací komise WADA. Ta měla důkazy o tom, že Rusko s podporou státu podvádělo a zaměňovalo výsledky testů sportovců během zimních olympijských her 2014 v Soči.

autor: ČTK | před 1 hodinou