"Nikdy jsem se nepokusila podvádět." Lyžařka Johaugová bude v Česku prodávat oblečení

Čtyřnásobná olympijská vítězka v běhu na lyžích Therese Johaugová dnes na tiskové konferenci představila svou značku oblečení, která se bude nově prodávat i v Česku.

Má kolekci sportovního oblečení výhradně pro ženy. Norská hvězda značku "Johaug" založila už před jedenácti lety, kdy si splnila dětský sen. Více času na podnikání má po té, co loni ukončila profesionální kariéru. Vedle byznysu se ale musí starat také o svou pětiměsíční dceru.

Už jako malá měla Johaugová k oblečení blízko, její matka hodně šila a pletla. Když dostala v roce 2012 šanci vytvořit vlastní značku, využila ji. "Bylo to po té, co jsem vyhrála své první zlato na mistrovství světa na Holmenkollenu. Bylo mi jenom dvaadvacet a nebyla jsem si jistá, jestli je to dobré načasování, jestli to nebude kolidovat s mou kariérou," vzpomínala.

Vyhrálo u ní nadšení pro módu a vrhla se do toho. Začínala s rukavicemi. Teprve v roce 2015 své produkty rozšířila na kompletní kolekci sportovní módy. "Mohu přijít s tím, co bych sama chtěla, co mi chybělo, co je pro mě důležité v tréninku, když běhám nebo běžkuju. Je to opravdu zábava vytvářet oblečení, které je jen pro ženy," pochvalovala si.

I v byznysu prožila krušné chvíle, když v roce 2016 dostala osmnáctiměsíční trest za doping. "V první řadě jsem měla obavy o svou kariéru, ale také jsem se bála o svou značku, jestli si někdo koupí bundu s mým jménem," vzpomínala. A zdůraznila, že se cítí nevinná. "Sama vím, že se můžu podívat do zrcadla a říct, že jsem se nikdy nepokusila podvádět," uvedla čtrnáctinásobná mistryně světa.

Je zakladatelkou a majitelkou firmy a v podnikání se aktivně osobně angažuje. "Dělám všechno od prodeje přes marketing, testování produktů a navrhování. Mám spoustu lidí, kteří pracují v Oslu. Jsou skvělí, velcí odborníci. Mám se od nich hodně co učit. Je to zábava, když teď mám víc času," přiblížila trojnásobná vítězka celkového hodnocení Světového poháru.

Nezapomíná na zkušenosti, které nabrala ve vrcholovém sportu. "My tady taky soutěžíme, soutěžíme s jinými značkami. Snažím se přenést to, co jsem se naučila ve sportu, do své firmy," podotkla. A i když už profesionální kariéru ukončila, bez pohybu si život představit neumí. "Miluji běhání. Snad se jednou zúčastním maratonu nebo půlmaratonu. Trochu běhám na kolečkových lyžích a posiluji. Trénuji každý den," prozradila Johaugová.

Představení její značky se zúčastnila i legenda českého běžeckého lyžování Kateřina Neumannová. Ta si po letech v jednotném reprezentačním oblečení užívá, že si může vzít na sebe, co chce. "Mnohdy mě nějaký nový cyklistický obleček motivuje, že se těším, že v něm na Šumavě vyjedu. Nebo se těším, že si na běhání vezmu nové tričko a tenistky," svěřila se olympijská vítězka z Turína.

kab maz