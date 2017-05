Neporazitelný Cleveland. LeBronova parta ovládla v Bostonu první duel konferenčního finále

před 36 minutami

Cavaliers procházejí vyřazovacími boji podobně hladce jako loni při zisku premiérového titulu. Boston v úvodním utkání ani jednou nevedl.

New York - Úřadující šampioni basketbalové NBA z Clevelandu vyhráli v Bostonu první finále Východní konference 117:104 a stále procházejí letošním play off bez porážky. Domácí Celtics, nejlepší tým konference po základní části, ve své TD Garden proti odpočatému soupeři ani jednou nevedli, už v poločase byli pozadu o 22 bodů.

Cavaliers procházejí vyřazovacími boji podobně hladce jako loni při zisku premiérového titulu. Po dvanáctidenním volnu vyhráli i devátý zápas, před rokem ztratili neporazitelnost až v jedenáctém duelu.

"Naši podkošoví hráči udali tón tohohle utkání. Kevin Love i Tristan Thompson dnes byli fenomenální," pochválil spoluhráče LeBron James, který nastřílel 38 bodů a posedmé za sebou se dostal přes třicetibodovou hranici. Přidal devět doskoků a sedm asistencí. "Na Kevinovi jsem viděl už ráno, že dneska to bude jeho den. A on nás dovedl k vítězství." Love si s 32 body vylepšil střelecké maximum v play off a spolu s 12 doskoky dosáhl na double double. Thompson přispěl 20 body a devíti doskoky.

"Chtěli jsme do utkání hlavně dobře vstoupit a diktovat tempo. A vypadá to, že se nám to povedlo. Nebylo to jen o mně. Každý dobře spolupracoval, hráli jsme týmově a rychle si půjčovali balon," řekl Love.

Domácí tým nastoupil do zápasu dva dny po rozhodujícím sedmém duelu vypjaté série s Washingtonem a nezvládl úvod, v němž jeho hráči minuli 11 ze 14 střel. Avery Bradley a Jae Crowder byli lídry s 21 body, Isaiah Thomas přidal 17 bodů a 10 asistencí.

"Proti Clevelandu si nemůžete na začátku utkání vykopat takhle velkou jámu, protože už se z ní nikdo nikdy nedokáže vyhrabat," litoval kouč Brad Stevens. "Byli lepší. Dali nám slušný direkt. Tohle už nesmíme dopustit," řekl Thomas.

Druhé utkání je na programu v noci na sobotu opět před bostonským publikem.

Finále Východní konference play off NBA - 1. zápas:

Boston - Cleveland 104:117, stav série 0:1.