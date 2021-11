Němka týrala koně, ovlivnila celý sport. Parkur zřejmě vyřadí z moderního pětiboje

Z moderního pětiboje by do budoucna mohl vypadnout parkur. V reakci na hrubé chování německé závodnice Anniky Schleuové a její trenérky ke vzpurnému koni na olympijských hrách v Tokiu o tom podle informací serveru insidethegames jednal tento týden výkonný výbor mezinárodní unie UIPM.

Z moderního pětiboje by do budoucna mohl vypadnout parkur. V reakci na hrubé chování německé závodnice Anniky Schleuové a její trenérky ke vzpurnému koni na olympijských hrách v Tokiu o tom podle informací serveru insidethegames jednal tento týden výkonný výbor mezinárodní unie UIPM. Ve sportu, který se dál skládá z plavání, šermu a kombinované disciplíny běhu a střelby, by jezdeckou část mohla nahradit cyklistika.

Výkonný výbor UIPM jednání o budoucnosti sportu nepopřel, nepotvrdil ale zatím ani to, že parkur už ve skladbě disciplín nemá budoucnost. Oficiální prohlášení by unie, která usiluje o udržení moderního pětiboje v olympijském programu, měla vydat ve čtvrtek.

Schleuová si v olympijském závodě, v němž útočila na zlato, vylosovala pro jezdeckou část koně jménem Saint Boy (Svatý chlapec), který se jí vzpouzel a odmítal skákat. Závodnice propukla v pláč a snažila se koně pomocí bičíku a ostruh přimět k poslušnosti. Trenérka Kim Raisnerová ji vyzývala, ať koně udeří, a sama to také do jeho zadní části těla udělala.

Německý svaz na ochranu zvířat v reakci na to podal na obě žalobu kvůli týrání zvířat. Trestnímu oznámení po dalších incidentech s koňmi na OH čelí i Mezinárodní olympijský výbor (MOV) a Mezinárodní jezdecká federace (FEI). Zájmové sdružení Wild beim Wild zabývající se ochranou zvířat viní obě organizace z porušování práv zvířat.