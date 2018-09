Nemám odpočinek, malá moc nespí, říká matka Knapková a zvyká si na velkou posádku

před 29 minutami

Historicky nejúspěšnější česká veslařka Mirka Topinková Knapková prožívá po mateřské návrat na mistrovství světa. Tentokrát na párové čtyřce.

Plovdiv (od našeho zpravodaje) - Po roční mateřské pauze se Mirka Topinková Knapková vrátila na kanál mistrovství světa. V Plovdivu závodí jako členka posádky v párové čtyřce, v sobotu pojede finále C.

Pro vítězku olympiády i mistrovství světa je to o poznání horší výsledek, než na jaký bývala zvyklá ze skifu. "No… Je to občas náročné," odhaluje sedmatřicetiletá závodnice. "Ale člověk si musí stanovit reálné cíle a a musí vědět, co od toho očekává," dodává vzápětí. "Před šampionátem jsem pomýšlela na finále B," přiznala.

Posádka párové čtyřky se v průběhu sezony měnila a Knapková ví, že sladění na větší lodi vyžaduje více času. Proto je zatím trpělivá.

"Řekli jsme si, že bychom v Česku chtěli postavit posádku, ale nemáme s tím žádné velké zkušenosti. Učíme se, získáváme informace a data. Doufám, že to třeba bude další sezonu lepší," upíná se k dalšímu roku Knapková. Z jejího povídání vyplývá, že kariéru ještě rozhodně končit nehodlá.

A to i přesto, že kromě veslování stíhá ještě plnit mateřskou roli a starat se o svou roční dcerku. "Není to ještě běžné, ale už je to docela časté, že se ženské vrací po mateřské k profesionální kariéře. Je to dost náročné a skloubit to dává někdy zabrat," přiznává olympijská vítězka.

Vrcholový sport a mateřství jí dávají hodně zabrat. "Jde to, ale malá moc nespí. Člověk ale potřebuje hodně trénovat, hodně si odpočinout. A u mateřství moc odpočinek není," poukazuje Knapková.

Dcerku s sebou na mistrovství světa do Bulharska nevzala, nechala ji u prarodičů na prázdninách. "Stýská se mi po ní, těším se domů."

Mateřství Mirce Topinkové Knapkové výrazně proměnilo i přípravu na závody. Z neustálé dřiny musela zvolnit, alespoň co se týče tréninků. "Předtím jsem žila jenom veslováním, od rána do večera jsem trávila čas trénováním a dalšími věcmi kolem. Teď samozřejmě trénuju, ale ne tolik jako předtím, snažím se věnovat dcerce," dodává.

Podobně jako její kolega skifař Ondřej Synek poznává, že se ve veslařské špičce obměnily generace. "Hodně lidí skončilo a spoustu závodníků nepoznávám. Dřív jsem znala skoro všechny," rozhlíží se kolem sebe po loděnici.

Motivací je pro ostřílenou českou závodnici i pomalu se přibližující olympiáda v Tokiu, která se koná za dva roky. Příští mistrovství světa už bude kvalifikační.

"Kdybych byla ve světové špičce, stojí mi to za dřinu," uvažuje Knapková. V úvahu připadá i návrat na skif. "Záleželo by na kontrolních závodech. Jestli by to bylo na úrovni, na kterou bych byla zvyklá," podotýká. Cítí totiž, že dokáže se soupeřkami držet krok. "Kdybych měla možnost trénovat jako předtím… Jinak nás zase tolik není, že by tady byla nějaká hodně velká konkurence."

Myšlenkami se ale nevzdaluje od působení v posádce párové čtyřky. Spolupráce ve velké posádce ji naplňuje.

"Přijde mi strašně fajn, že holky jsou pozitivní a nadšené do společné práce. I když výsledky nejsou takové, jaké si představujeme. Je tam dobrá atmosféra, chuť podávat výkony, zlepšovat se a člověka to baví," říká.

Nicméně pro českou loď je zatím poměrně složité se ve velké konkurenci ostatních lodí prosadit. "Státy, které se na to specializují, mají zkušenosti. Vědí jak na to, jak vybírat lidi, jak trénovat, jak dělat různá technická cvičení, aby byli synchronní a kompaktní. Ale mě to baví, je to strašně zajímavá práce," uzavírá Knapková.