Nadvláda českých softbalistů nekončí. Slaví desátý titul z ME

před 16 hodinami

Čeští softbalisté porazili ve finále mistrovství Evropy Nizozemsko 10:3.

Havlíčkův Brod - Čeští softbalisté vyhráli počtvrté za sebou mistrovství Evropy. Ve finále šampionátu v Havlíčkově Brodu porazili svěřenci trenéra Tomáše Kusého Nizozemsko 10:3 a získali celkově už desátý titul. Starému kontinentu dominují nepřetržitě od roku 2012.

Domácí reprezentanti tentokrát nedosáhli na zlaté medaile bez prohry, na závěr nadstavbové části v sobotu podlehli Nizozemsku. Večer ale téhož soupeře v souboji o přímý postup do finále porazili jednoznačně 8:1 a v utkání o zlato vedli po třetí směně už o osm bodů.

Nizozemští pálkaři se proti nadhazovači Jonáši Machovi nedokázali prosadit, v šesté směně pak po homerunu Matouše Kasala finálový zápas skončil. "Je to skvělý pocit, mně už se to tenhle týden povedlo podruhé, a předtím ještě nikdy v životě. A to, že se to povede tady na takovémhle turnaji, to je neuvěřitelné," řekl Kasal k rozhodujícímu odpalu.

Češi přitom dlouho nevěděli, proti komu budou hrát o zlato. Semifinále Nizozemsko - Dánsko totiž skončilo pouhých 30 minut před začátkem finálového utkání. "Snažili jsme se připravit na oba soupeře a myslím si, že jsme to zvládli dobře. Vypovídá o tom průběh zápasu i konečný výsledek," uvedl v tiskové zprávě asistent trenéra Jaroslav Korčák.

Bronzové medaile vybojovali Dánové. Nejlepší tři celky turnaje si zároveň zajistily start na MS, které se bude příští rok hrát v Praze.

ME mužů v softbalu v Havlíčkově Brodě:

Finále: ČR - Nizozemsko 10:3,

play off o postup do finále: Nizozemsko - Dánsko 5:3.