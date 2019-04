Na UFC zatím dostala jen vstupenku. Teď se chce Šormová přiblížit k velkému zápasu

před 16 minutami

MMA zápasnice Magdalena Šormová je po Lucii Pudilové asi největší nadějí na ženské československé scéně. Teď jí ale při květnové premiéře v prestižní ženské americké organizaci Invicta stojí v cestě talentovaná Kay Hansenová z USA. "Hansenová má většinu zápasů v Invictě, takže už je zkušená, ale už se na ni těším,“ říká bojovnice, která se na dosud životní zápas chystá v pražském Penta Gymu pod respektovaným trenérem Danielem Bartákem.

Je již dvojnásobnou šampionkou ukrajinské organizace WWFC, ale jako naprostá většina zápasníků sní o přestupu do nejprestižnější a nejslavnější organizace na světě UFC.

"Spojili jsme se s manažerem z UFC, ale asi je ještě třeba čas," řekla Šormová. V hokejové NHL nebo basketbalové NBA je síť skautů, kteří sledují hráče. V UFC je také systém sledování zápasníků.

"V UFC jsou ale místo skautů manažeři, kteří sledují turnaje a občas hodí zápasníkům laso nebo je zápasníci sami osloví," upřesnil Barták. "Snad se posuneme k UFC po Magdině zápase v Invictě," doufá.

Šormová se těší na premiéru v prestižní ženské americké organizaci Invicta, což je pro zápasnice v podstatě "předorganizace" UFC. V americkém Phoenixu se v kleci postaví talentované Američance Kay Hansenové 3. května. V Invictě zápasila třeba i americká bojovnice Liz Carmoucheová, která na UFC Fight Night v pražské O2 areně "přeprala" Lucii Pudilovou.

"Hansenová má většinu zápasů v Invictě, takže už je zkušená, ale už se na ni těším," třese se Šormová. "Je jí jen devatenáct let, přesto je to velmi komplexní bojovnice, ale Magda si s ní poradí," nebojí se Barták, který už nakoukl do UFC jako trenér Viktora Pešty.

Šormová už také zažila atmosféru prestižní americké organizace, ale jen jako divák. "Na UFC Fight Night v Krakově jsem byla jako záskok za zraněné zápasnice. Do akce mě nepustili, ale aspoň mi dali lístek jako kompenzaci," popsala a popřela spekulace, že skoro zápasila také při pražské premiéře UFC.

"Mysleli jsme, že by to byla šance i pro české nebo slovenské zápasníky, ale UFC prodalo všechny lístky asi za jeden nebo dva dny, takže tam byla jen Pudilová," posteskla si. Šormová se nebojí na cestě za svým snem stát se po Pudilové další českou zápasnicí v UFC i riskovat.

Organizace s většinou zápasníků podepisuje smlouvu na čtyři až šest zápasů, ale také třeba jen na jeden, takže bojovníci pak vsadí další kariéru v UFC právě jen na jeden souboj.

"V UFC bych podepsala i smlouvu jen na jeden zápas, protože je to životní šance. V Invictě mám teď také jen jeden souboj. Třeba by se stalo, že bych podepsala smlouvu na tři nebo čtyři zápasy a nedali by mi je. To je pak dám k soudu?" směje se.

UFC zápasníky i samo školí v práci se sociálními sítěmi a komunikaci s fanoušky. "Jde mi spíš o to, abych potěšila fanoušky svými zápasy než příspěvky na sociálních sítích," přiznala.

Šormová už si připsala skalp rumunské zápasnice Cristiny Stanciuové, která prošla UFC a další už by jí nejspíš posunuly do proslulé americké organizace. "Myslím, že pro Magdu je především podstatné, že je zápas s Hansenovou v USA, protože to má větší ohlas než zápas se Stanciuovou v Polsku," myslí si Barták.