Na kůlu za devět vteřin. Angličan obhájil světový titul v nezvyklé disciplíně

Angličan Dan Whelan se stal potřetí mistrem světa v poněkud netradiční disciplíně: rychlostním lezení na pětadvacetimetrový kůl. Během šampionátu v britském Alcesteru navíc vyrovnal svůj vlastní světový rekord v hodnotě 8,84 vteřiny.

Úkolem soutěžících je co nejrychleji zdolat 25 metrů vysoký ohoblovaný kmen borovice, použít mohou stoupací smyčky i boty s hroty v podrážkách.

"Je to dost specifický sport. Nemůže jen tak někdo přijít a vyhrát to," citovala agentura AP trojnásobného šampiona Whelana, že k úspěchu vede cesta jen přes poctivý trénink.

"Je nás pár, co si můžeme říkat ,elita´," doplnil Whelan, jenž ve finále (na videu startuje ve 28. vteřině) porazil Lukea Towlera.

Při mistrovství vyrovnal Whelan svůj vlastní nejlepší výkon historie, na vrcholek pně se dostal za 8,84 vteřiny.

"Není to lehké, stlačit čas pod devět. Nikdo jiný to ještě nedokázal, já jsem jediný na světě, komu se to povedlo," holedbal se muž, jenž se živí jako odborník na péči o stromy.

Whelanovou výhodou je, že pro nezvyklý sportovní koníček má pochopení jeho přítelkyně. Emma Cakebreadová totiž šampionát vyhrála v ženské kategorii…

"Jsem moc šťastný, že jsem znovu obhájil světový titul. A jsem neuvěřitelně hrdý na Emmu, že obhájila ten svůj," napsal mistr světa na Instagram ke společné fotografii.