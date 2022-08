Můžeme turnaj vyhrát, ale ženský sport funguje trošku jinak, říká opora pozemkářek

Český tým na ni bude spoléhat. Brankářka Barbora Čecháková by měla být oporou pozemních hokejistek, které dnes vstoupí do turnaje kvalifikace o postup na ME. "Máme dost dobrý tým na to, abychom turnaj vyhrály," věří osmadvacetiletá gólmanka Hradce. V Dublinu se český celek pod vedením irského kouče Garetha Grundieho střetne s Tureckem, v sobotu vyzve domácí Irky a v neděli završí klání s Polskem.

Jaká v týmu panuje před startem turnaje nálada? A jaká se v Dublinu sešla parta?

My už jsme spolu pár dní, takže atmosféra je dobrá. Po večerech spolu hrajeme karty, to nás vždycky semkne. (úsměv) Parta je zajímavá, protože jsme takové dvě skupiny, hlavně ty generační - pár těch starších, které máme za sebou už několik velkých turnajů a jsme spolu dejme tomu už deset, čtrnáct let. A pak ty mladší, což je část z týmu jednadvacítek, která nás doplňuje. Byť nemá zas tolik zkušeností, přináší nový náboj, což nám starším už občas chybí. Takže my se snažíme předat zkušenosti, zatímco ony nám předávají nadšení pro hokej a trošku to napětí.

Jedná se podle vás o ideální kombinaci, jelikož se můžete soustředit na krátkodobé cíle typu kvalifikace na Evropu i na ty dlouhodobé - olympiádu 2028 v Los Angeles?

Myslím si, že to je ideálně namíchané, protože některé starší hráčky už u toho za šest let třeba nebudou. Ale v tuhle chvíli, pokud by to stálo jenom na těch mladých, tak je to přece jen pro ně psychicky i fyzicky náročné, protože toho nemají tolik odehráno. Momentálně je kombinace ideální a uvidíme do budoucna, jak to bude. Doufáme, že hráčky vydrží - nejenom zdravotně, ale i s chutí k hokeji.

Jaké jsou ambice českého týmu na kvalifikaci v Dublinu? Do elitní skupiny ME, které se uskuteční za rok v Německu, postoupí jen vítěz, druhý a třetí celek zúčastní B divize ME…

Ambice máme velké. Máme dost dobrý tým na to, abychom celý turnaj vyhrály. Ale pořád je to ženský sport, tam to funguje trošku jinak, takže se může stát cokoliv. Můžeme porazit toho nejlepšího, což je v současnosti Irsko, a naopak můžeme prohrát s tím nejhorším. Takže je to vyrovnané, do každého zápasu musíme jít plně koncentrované. Doufám, že se nám to podaří a budeme tu hrát o první nebo druhé místo.

Čím pro vás bude zápas s Irskem náročný?

Irsko je z hlediska žebříčku nejvýš, jde o tým, který byl na olympijských hrách. Samozřejmě se jeho složení mění, došlo k dílčí generační obměně, ale na papíře je to určitě favorit. To by nám na jednu stranu mohlo vyhovovat, protože s tím se přece jen nehraje dobře, zároveň Irky budou mít trochu strach, protože musí dokázat tento turnaj vyhrát. Může to být vyrovnaný zápas. Uvidí se až na konci.

Český tým trénuje irský kouč, turnaj se odehrává v Dublinu. Bude to pro něj speciální, že?

Pro našeho trenéra to může být trochu zvláštní, protože irský tým nějakou dobu vedl, zná hráčky jménem a ví o jejich slabých i silných stránkách. Takže i my teď známe víc jejich taktické prvky, což je pro ně velká nevýhoda a pro nás naopak. Můžeme z toho jedině těžit. Zároveň to pro něj bude asi trochu tlak, hrát tady na domácím hřišti. Pořád si však myslím, že to nebude pouze o trenérovi, ale hlavně o nás na hřišti.

V čem je podle vás síla českého týmu a kde naopak potřebujete ještě zabrat?

Jako slabou stránku vnímám takovou tu českou mentalitu. Pořád čekáme na to, až se nemusí. Neumíme to nastartování, proto doufám, že se to tímto turnajem změní, že ukážeme, že jsme výjimka, dokážeme to vzít na sebe a nebát se toho být trochu agresivnější a útočnější. A naše silná stránka vždy byla defenziva. Hezky jsme si to odbránily, ale dopředu už se nám nechtělo. Myslím, že na tom bránění musíme stavět a využít i tu útočnou stránku, aby si to dobře sedlo. Pak by to tady mohlo vyjít.