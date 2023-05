Mutiso překonal rekord Pražského maratonu, tituly mají Pavlišta a Stewartová

Pražský maraton vyhrál Keňan Alexander Mutiso. Časem 2:05:09 překonal o rovnou půlminutu třináct let starý traťový rekord Eliuda Kiptunaie. Nejrychlejší ženou byla Etiopanka Workenesh Edesaová (2:20:42).

Svůj čtvrtý český maratonský titul získal Vít Pavlišta (2:19:14). V ženském mistrovském závodě potvrdila roli favoritky Moira Stewartová, pro niž je to první titul.

Od poloviny závodu bojovala v čele maratonu dvojice afrických běžců. Mutiso zaútočil přibližně pět kilometrů před cílem a nakonec nechal o více než minutu za sebou Etiopana Sisaye Lemmu. Jednoznačný byl závod žen. Zhruba v jeho třetině utekla Edesaová, která druhé Margaret Wangariové z Keni nakonec nadělila více než tři minuty.

Povedený maraton absolvoval Pavlišta, jenž se po dvou letech vrátil na domácí trůn v této disciplíně. Ze souboje o titul už před půlmaratonem vypadl obhájce Jiří Homoláč. Vedoucí skupina českých běžců byla v polovině závodu tříčlenná, pak z ní zbyli jen Pavlišta a Vladimír Marčík.

Po třicátém kilometru liberecký vytrvalec nastoupil a doběhl si pro titul. "Je to určitě nečekané a nejcennější z těch všech vítězství," řekl České televizi Pavlišta.

Před závodem hovořil o tom, že už nemůže trénovat tolik jako dříve a není v někdejší formě. Maraton mu ale sedl. "Do třicátého kilometru jsem to ladil, úplná pohodička. Teď ke konci už to bolelo, protože nemám naběháno," dodal staronový šampion. Maratonský debutant Marčík nakonec přišel i o pozici na stupních vítězů. V závěru se před něj dostali Ondřej Fejfar (2:19:54) a Yann Havlena (2:20:23).

Jasně nejrychlejší českou ženou byla podle očekávání Stewartová. Půlmaratonem probíhala v čase pod dvě hodiny a 14 minut, což jí dávalo šance na ostrý limit pro účast na MS v Budapešti 2:28:00. Ve druhé polovině ale ztrácela, nedostala se ani pod nejlepší český čas Pražského maratonu, který drží sedm let starým výkonem 2:30:10 česká rekordmanka Eva Vrabcová Nývltová.

Stewartová nakonec byla v cíli za 2:31:54, což je téměř o dvě a půl minuty pomalejší než její osobní rekord.

"Titul je skvělej, čas mohl být o kousek lepší, to mě trochu mrzí. Myslím, že nám chybí celkový objem. V půlce jsem začala nohy trochu vláčet za sebou a bylo to pak horší a horší. Posledních pět kilometrů bylo nekonečných," svěřila se sedmadvacetiletá běžkyně. Teď se chce zaměřit na desítku a půlmaratony, na maraton se chystá až na podzim.

Pro další medaile v tuzemském šampionátu žen si doběhly Barbora Macurová (2:35:26) a Eva Filipiová (2:43:51).