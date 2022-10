"Zvedli jsme se ze dna." Tak Phillies senzačně otočili první finále Světové série

Podívejte se na homerun J. T. Realmuta z Philadelphie, kterým završil obrat svého týmu v prvním finále MLB v Houstonu.

S nadějemi baseballistů Philadelphia Phillies to v prvním finále MLB na půdě Houstonu vypadalo bledě. Tým z Filadelfie v pátek prohrával už 0:5.

Ale hráči v šedých dresech s červenými helmami se nevzdali a dokázali vypjatý zápas dostat do prodloužení. A v něm J. T. Realmuto svým třetím homerunem v letošním play off rozhodl o dokonání obratu.

Navíc to byl právě on, kdo dvoubodovým odpalem zařídil vyrovnání na 5:5. "Zvedli jsme se ze dna, byl to fenomenální finiš," pochvalovat si 31letý rodák z Oklahomy.

Realmuto se tak postaral o první porážku Astros v tomto play off. Druhý finálový zápas se uskuteční v sobotu opět na jeho hřišti.

Phillies bojují o třetí titul po triumfech v letech 1980 a 2008. Houston, který je ve finále podruhé za sebou, může navázat na úspěch z roku 2017.