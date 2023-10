Šampionem baseballové MLB bude outsider. Ve Světové sérii Rangers vyzvou Diamondbacks

Do Světové série baseballové MLB se probojovali outsideři Texas Rangers a Arizona Diamondbacks.

Oba kluby v semifinálových sériích uspěly až v rozhodujícím sedmém zápase, souboje o titul začnou v pátek na stadionu Texasu. Před sezonou byl přitom kurz, že se právě tyto celky utkají ve finále, stanoven na 1750:1. Texas zatím trofej nezískal, Arizona jedinkrát před 22 lety.

Rangers ukončili sérii s loňskými šampiony z Houston Astros v pondělí vítězstvím 11:4. Hráči Arizony o den později v sedmém semifinále vyhráli 4:2 na stadionu Philadelphie Phillies, která před rokem rovněž hrála finále.

Teprve potřetí v historii Major League Baseball se stalo, že se do boje o titul dostaly dva týmy, které absolvovaly už předkolo play off, takzvanou Wild Card Series. "Říkal jsem to už milionkrát a řeknu to znova: Kompaktní tým je velmi nebezpečný tým. I v době, kdy se nedařilo, kluci drželi pohromadě," uvedl kouč Arizony Torey Lovullo.