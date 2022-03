Místo tréninku rovnou na toaletu. Pak Březinová nepostoupila na MS do volných jízd

Krasobruslařka Eliška Březinová nepostoupila na mistrovství světa do volných jízd. Po chybách v krátkém programu výrazně zaostala za svým maximem ze zimních olympijských her a obsadila 27. příčku. Od finálové čtyřiadvacítky ji po zisku 55,07 bodu dělilo 64 setin.

Březinové v této sezoně krátké programy vycházely. Na olympiádě si vylepšila osobní rekord na 64,31 bodu a byla dokonce průběžně dvanáctá. Tentokrát se jí nepovedla hned úvodní kombinace, v níž po trojitém lutzu zařadila jen dvojitý toeloop.

Zásadní ztráta pak přišla při tom nejjednodušším ze skokanských prvků dvojitém axelu, který česká reprezentantka skočila jen jednoduchý. Za to v krátkém programu není žádný bod, protože povinný je dvojitý, nebo trojitý axel.

Její výkon poznamenaly zdravotní problémy. "Ráno jsem chtěla vstát na poslední trénink, ale nebyla jsem toho schopná. Moje první kroky mířily na toaletu, zřejmě se jednalo o střevní potíže ze špatného jídla," uvedla. Axel byl zásadní. "Stál mě hodně, přibližně se mohlo jednat o pět bodů," řekla.

Po dlouhé době se potkala s Jozefem Sabovčíkem, který se v poslední době mohl na její přípravě podílet jen na dálku. "S Jozefem plánujeme záležitosti ohledně nadcházející sezony, a zejména teď to, abych se mohla vydat do Ameriky a trénovat s ním zase osobně. Máme si toho hodně co říct, trávíme tedy celé dny spolu a využíváme toho, že se vidíme takto konečně naživo," přiblížila česká krasobruslařka.

Soupeřky, které jely po ní, Březinovou do finále nepustily. Šance využít slabší konkurence k vylepšení životních osmnáctých míst z MS se tak české krasobruslařce rozplynula. Naopak poprvé od roku 2016 nepojede na vrcholné akci volnou jízdu. Z českých reprezentantů budou na tomto světovém šampionátu v akci už jen tanečníci Natálie a Filip Taschlerovi.

V čele soutěže ochuzené o tři silné ruské reprezentantky je bronzová olympijská medailistka Japonka Kaori Sakamotová. Čistým krátkým programem ještě vylepšila svou známku z olympijské soutěže a poprvé v kariéře se dostala přes 80 bodů. Překonala ji o 32 setin a vybudovala si více než pětibodový náskok před Belgičankou Loenou Hendrickxovou.

Jedinou favoritkou, která chybovala, byla Japonka Wakaba Higučiová. Té se nevyplatil pokus o trojitý axel, který výrazně nedotočila, takže to byl dvojitý axel s chybou. Srazilo ji to na sedmé místo s více než pětibodovou ztrátou na medaili. Průběžně třetí příčka patří Američance Mariah Bellové, která si vylepšila osobní rekord na 72,55 bodu. Za ní jsou v 64 setinách ještě Korejka Jo Jong a další Američanka Alysa Liuová.

Volné jízdy žen jsou naplánované na páteční večer.

Mistrovství světa v krasobruslení v Montpellier (Francie):

Ženy - po krátkém programu: 1. Sakamotová (Jap.) 80,32 b., 2. Hendrickxová (Belg.) 75,00, 3. Bellová (USA) 72,55, 4. Jo Jong (Korea) 72,08, 5. Liuová (USA) 71,91, 6. Schottová (Něm.) 67,77, … 27. Březinová (ČR) 55,07 - nepostoupila do volných jízd.