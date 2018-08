Micka skončil na evropském šampionátu šestý na kraulařské čtyřstovce

AKTUALIZOVÁNO před 9 minutami

Třiadvacetiletý Micka zaplaval čas 3:48,46 a na vítězného Mychajla Romančuka z Ukrajiny ztratil 3,28 sekundy.

Glasgow - Plavec Jan Micka obsadil ve finále závodu na 400 metrů volným způsobem na mistrovství Evropy v Glasgow šesté místo. V semifinále kraulařské padesátky neuspěla česká reprezentantka Anika Apostalon, která za postupem zaostala o 18 setin.

Třiadvacetiletý Micka zaplaval čas 3:48,46 a na vítězného Mychajla Romančuka z Ukrajiny ztratil 3,28 sekundy. Pro českého specialistu na delší trati šlo o nejlepší výsledek ze čtyřstovky na evropském šampionátu v kariéře, vylepšil sedmou příčku z roku 2014.

Micka při finálovém vystoupení na své nejslabší trati ztratil jen 14 setin sekundy na osobní maximum, které je také českým rekordem. Ten zaplaval před pěti lety v Dubaji.

"Sice je to krásné umístění, protože jsem nečekal, že bych se vůbec mohl dostat do finále, a šesté místo je hrozně fajn, ale hrozně mě štve ta jedna desetina za českým rekordem. Z toho jsem teď víc smutný, že jsem nepřekonal český rekord, než z toho, že jsem šestý. Ten čas je pro mě důležitější než umístění," řekl Micka po závodě novinářům.

Apostalon v semifinále obsadila dvanácté místo časem 25,22 a od postupové osmičky třiadvacetiletou americkou rodačku dělilo 18 setin. Semifinále ovládla olympijská šampionka Pernille Blumeová z Dánska, která výkonem 23,85 vylepšila o dvě desetiny rekord šampionátu.

Apostalon věřila v koutku po ranní rozplavbě ve finále, přesto úsměv na její tváři naznačoval, že v jejích pocitech převažuje spokojenost. I proto, že dohmátla pro své maximum.

"Je to o kousíček můj nejlepší čas. Ty chyby tam ale pořád byly, například byl moc dlouhý nádech. Snažila jsem se to trochu stlačit, ale v konci to chtělo ještě trochu víc. Ale třeba start byl dobrý. Ještě pořád se učím. A určitě tam vidím chyby, nic není perfektní," řekla Apostalon.

V mezinárodním plaveckém centru v Tollcross Parku ji čekají ještě dvě disciplíny. Hned v sobotu bude na startu znakařské padesátky, v úterý je pak na programu rozplavba v její nejsilnější disciplíně, kterou je stovka volně. Na republikovém šampionátu v Podolí v ní vytvořila český rekord.

"Stovka? Moc se na to těším, ale nechci se tím očekávám zbytečně moc stresovat. Je to plavání a je důležité zůstat v klidu. Ostatní kontrolovat a ovládat nijak nemůžu, mohu ovlivnit jen a jen sebe," uvedla Apostalon.

Mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Glasgow:

Bazénové plavání - finále:

Muži:

400 v. zp.: 1. Romančuk (Ukr.) 3:45,18, 2. Christiansen (Nor.) 3:47,07, 3. Mühlleitner (Něm.) 3:47,18, …6. Micka (ČR) 3:48,46.

Štafeta 4×100 m v. zp.: 1. Rusko (Rylov, Izotov, Morozov, Kolesnikov) 3:12,23, 2. Itálie 3:12,90, 3. Polsko 3:14,20.

Ženy:

400 m pol. z.: 1. Lesaffreová (Fr.) 4:34,17, 2. Cisnatová (It.) 4:35,05, 3. Mileyová (Brit.) 4:35,34, …v rozplavbách 12. Závadová (ČR) 4:46,87.

Štafeta 4×100 m v. zp.: 1. Francie (Wattelová, Bonnetová, Fabreová, Gataldellová) 3:34,65, 2. Nizozemsko 3:34,77, 3. Dánsko 3:37,03.

Semifinále s českou účastí:

Ženy:

50 m v. zp.: 1. Blumeová (Dán.) 23:58, …12. Apostalon (ČR) 25,22.

Synchronizované plavání:

Dvojice - technický program: 1. Kolesničenková, Subbotinová (Rus.) 95,1035, 2. Savčuková, Jachnová (Ukr.) 92,6188, 3. Cerrutiová, Ferrová (It.) 89,7519.

Smíšené dvojice - technický program: 1. Gurbanberděvová, Malcev (Rus.) 89,5853, 2. Flaminiová, Minisini (It.) 88,6973, 3. Ferrerasová, Ribes (Šp.) 82,3217.