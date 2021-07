"Máš utržený triceps, zruš zápas." Tak se Vémola dozvěděl, že má opět po titulu

Letos ho provází smůla. V březnu bojovník MMA Karlos Vémola přišel o pás organizace Oktagon, protože nesplnil váhový limit, teď ztratil i šanci vybojovat ho zpět. Před víkendovým zápasem na Štvanici si totiž utrhnul levý triceps.

V rámci galavečera Oktagon 26, který je na programu v sobotu 24. července na pražské Štvanici, měl Vémola bojovat proti Polákovi Marcinovi Naruszczkovi. Patnáct dnů před bitvou se ale dozvěděl, že ho tělo do souboje nepustí.

"Spadnul jsem přímo na ruku, původně jsem si myslel, že to je v háji, jak to bolelo, ale ráno to bylo docela OK. Můžu ruku přitáhnou, ale nedokážu od sebe nikoho odtlačit," vysvětloval Vémola primáři Petru Neoralovi z Centra pohybové medicíny v Olomouci ve videu, které natočil Oktagon.

A ten pro něj neměl dobré zprávy. "Obávám se, že je to utržený triceps a pokud se to potvrdí, je to na operaci," vystrašil zápasníka lékař.

Od boje o titul prý Vémolu odrazovali všichni včetně rodiny či promotéra Ondřeje Novotného. Po vyšetření jim musel dát zapravdu a svou účast v galavečeru oficiálně zrušit. Místo něj tak vyzve Poláka Vémolův slovenský rival Samuel "Pirát" Krištofič.

"Jsem nepoučitelný blázen. Měl jsem v lokti zlatého stafylokoka, sparoval jsem s tím a docela dobře, ale jak jsem na ruku spadnul a loket byl oslabený, s největší pravděpodobností jsem si utrhnul triceps. Zatím to není jisté, protože zánětu je tam tolik, že to zatím doktoři nedokážou přesně vyčíst," komentoval pak celou situaci na sociálních sítích Vémola.

Kdy se český zápasník vrátí na scénu není jasné, protože zatím se jeho zranění kvůli ani nedá operovat a musí čekat na další vyšetření.