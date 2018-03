Létající talíře zavalí Prahu. Patříme ke světové špičce, říká český šampion ve freestyle frisbee

před 4 hodinami

Je vicemistrem světa a evropským šampionem. Teď Pavel Baranyk ukáže spolu se světovou špičkou své umění i v Praze. O víkendu se koná Frisbeer Cup, turnaj ve freestyle frisbee, což je disciplína, v níž závodníci předvádějí neuvěřitelné triky a kousky s létajícím talířem.

Jak dlouho se freestyle frisbee věnujete?

Samotnému se mi tomu ani nechce věřit, ale bude to už zhruba dvanáct let. A za tu dobu se ten kus plastu, který jsem do té doby považoval za běžnou hračku, stal zásadní součástí mého života. Bez něj by stoprocentně vypadal o dost jinak.

Jak jste se k němu dostal?

Dost náhodou… Kamarád jednoho dne přinesl do školy frisbee a strašně nás to chytlo. To frisbíčko ale za moc nestálo, a tak za chvíli prasklo. V té době se akorát otevřel u nás na Letné obchod s potřebami pro alternativní sporty, kde prodávali i pořádné disky. Aniž bychom rozuměli rozdílům mezi nimi, koupili jsme ten s nejhezčím potiskem. Když jsem doma na internetu koukal, co to je za frisbee, zjistil jsem, že je speciálně na freestyle. A jakmile jsem viděl první freestylové video, bylo mi jasné, že tohle se musím naučit taky.

Co se vám na tomto sportu líbí?

Je toho spousta. Od faktu, že cílem není někoho porážet, ale společně tvořit něco lepšího, přes možnost cestovat po celém světě až po naprosto jedinečnou komunitu plnou kamarádů na celý život.

Jak často trénujete?

V současné době žiju v San Francisku, kde bohužel není tak silná komunita jako v Praze nebo v jiných větších evropských městech. I tak ale hraju zhruba dvakrát týdně.

Frisbeer Cup 2018 Dvanáctý ročník mezinárodního mistrovství České republiky ve freestyle frisbee se koná ode dneška v pražské hale Sokola Královské Vinohrady. Finálová kola proběhnou v neděli od 12 hodin. Turnaje se zúčastní soutěžící z celého světa, potvrzen je start většiny hráčů z elitní světové dvacítky včetně tří nejlepších. Od roku 2010 je Frisbeer Cup největším halovým turnajem ve freestyle frisbee a po mistrovství světa největší akcí sezony.

Jak se rodí nové triky? Vymýšlíte je, nebo spíš odkoukáváte od konkurence?

Většinu triků jsem určitě odkoukal z videí nebo se naučil přímo od ostatních hráčů. Freestyle frisbee se přece jen hraje už spoustu dekád, a tak není jednoduché přijít s něčím, co ještě nikdo nevymyslel. I tak se mi ale povedlo pár triků vymyslet.

Co je vaším snem, cílem?

Hrát a být součástí téhle jedinečné komunity, dokud toho budu schopný. Takže minimálně tak do šedesáti. (smích)

Máte nějaký vzor, někoho, koho považujete za guru této disciplíny?

Co se hry týče, tak mě nejvíc ovlivnil americký jammer, tak se hráčům freestyle frisbee říká, Pat Marron. Jeho vysoce technická hra mi vážně učarovala. Obrovský respekt mám taky k Tomu Leitnerovi, který vlastně freestyle do Evropy z Ameriky přivedl a po celém kontinentu neúnavně startoval jednu komunitu za druhou, včetně té české. Mistr.

Jste na soutěžích spíš rivalové, nebo kamarádi?

Rozhodně kamarádi! Poctivá dávka hecování k tomu ale samozřejmě patří.

Na čem nejvíc záleží, pokud chcete být úspěšný, jaké jsou ideální předpoklady?

Flexibilita, schopnost improvizace a rychlého rozhodování a chladná hlava při soutěži jsou zásadní. Nicméně bez tvrdé dřiny v přípravě je to všechno k ničemu… Takže hlavně dřít, dřít a dřít!

Jak je na tom Česko v porovnání se světovou špičkou?

Naši hráči patří mezi světovou špičku mezi muži i ženami. Kuba Koštel v posledních letech vystřelil mezi absolutní špici a vyhrává jeden turnaj za druhým a stejně tak Irča Kulišanová patří mezi ty absolutně nejlepší na světě.

Jdete si někdy taky třeba jen tak hodit talířem do parku?

Prvoplánově asi ani ne, ale když si chce někdo hodit, tak se vždy rád přidám.

Jak se díváte na disciplínu ultimate frisbee, která je v Česku asi přece jen známější? Uznáváte ho, jdete si taky někdy zahrát, nebo se vůči němu spíš vymezujete?

Ultimate je super sport, který mám moc rád a sem tam si ho taky zahraju. S klukama a holkama, co ho v Česku hrají, máme super vztahy a vzájemně se podporujeme.

Podívejte se na nejlepší akce z finále MS 2016 v ultimate frisbee:

Highlights z ultimate frisbee | Video: Youtube.com

Jak je váš sport finančně náročný - stačí jen talíř, nebo máte i další náklady?

V porovnání s ostatními sporty je frisbee opravdu finančně nenáročné. Víceméně jedinými dalšími náklady jsou zimní tělocvičny a výlety na turnaje, kde ovšem většinou není problém přespat u místních hráčů, a tak ve výsledku platit jen za cestu.

Jak často a kam se dostanete na mezinárodní turnaje?

Z Ameriky je to poněkud komplikovanější, ale i tak každý rok jedu alespoň na jeden dva mezinárodní turnaje a pak několik místních ve Státech. V Evropě je to pak mnohem jednodušší a pravidelně jsem jezdil na šest sedm, ale i více mezinárodních turnajů.

Dá se vaším sportem uživit, či si alespoň přilepšit? Nebo je to opravdu jen koníček, který si dotujete?

V současné době je to jen koníček, ale během studií to pro mě byl i hlavní zdroj příjmů. S kamarády, kteří jsou šampioni ve footbagu a yoyu, jsme založili show team Freestyle Union a dělali vystoupení v Česku i v zahraničí. Parádní zkušenost!

Na co byste nalákal diváky, aby přišli na Frisbeer Cup?

Na jedinečný zážitek, který pravděpodobně ještě nikdy nezažili. Freestyle frisbee je extrémně divácky atraktivní a na Frisbeer Cup se každoročně sjede celosvětová špička. Společně s prvotřídní produkcí a exhibicemi ostatních freestyle sportů to je záruka parádního nedělního odpoledne. Přijďte!

Název turnaje "Frisbeer" evokuje frisbee i pivo. Jak to jde dohromady?

Překvapivě dobře. Koneckonců není nad to si po několika hodinách hraní dát točené pivko a z tribuny koukat na to nejlepší, co náš sport nabízí, a pak se k nim na palubovce zase přidat.

Pořádají se na nebo po turnajích společné party?

Rozhodně! Večírky jsou nedílnou součástí turnajů. Záleží ale na každém hráči, jak moc aktivně se zapojí.

Čím nejraději slavíte vy?

Na Frisbeeru samozřejmě pivem. A to přímo z trofejí pro vítěze - bronzoví medailisté dostávají třetinku, stříbrní půllitr a vítězové tuplák. (smích)

Podívejte se na video z Frisbeer Cupu 2015: