Konec sportu na Slovensku. Nová opatření zastaví fotbalovou ligu, hokej ani nezačne

Maďarský premiér Viktor Orbán vyzval místopředsedkyni Evropské komise Věru Jourovou k odstoupení za to, co označil za "opovržlivá veřejná prohlášení" o Maďarsku. Uvedla to v úterý agentura Reuters s odvoláním na Orbánův dopis šéfce EK, ve kterém premiér reagoval na slova Jourové o nemocné maďarské demokracii.

Orbán označuje politický systém prosazovaný svou vládou za "neliberální demokracii". Jourová v pátečním rozhovoru s německým magazínem Der Spiegel řekla, že vytváří "nemocnou demokracii".