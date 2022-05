Kigen a Borechaová ovládl Pražský maraton, české tituly mají Homoláč a Joglová

Keňan Nobert Kigen a Etiopanka Bekelech Borechaová vyhráli 26. ročník Pražského maratonu.

Kigen dosáhl času 2:07:54 a stal se prvním keňským vítězem od roku 2016. Vyhrál před etiopskými běžci Kelkilem Woldaregayem a Yitayalem Zerihunem. Borechaová si vytvořila osobní rekord výkonem 2:22:56, závod skončil etiopským vítězstvím po sedmi letech. Druhá skončila Purity Changwonyová z Keni a třetí krajanka vítězky Sintayehu Hailemichaelová.

České tituly ve slunečném a teplém počasí získali podle očekávání Jiří Homoláč, který triumfoval potřetí, a premiérově Marcela Joglová.

Homoláč při absenci zraněného obhájce prvenství Víta Pavlišty navázal na triumfy z let 2013 a 2018. V české konkurenci zvítězil v čase 2:18:43, který je o více než čtyři minuty pomalejší oproti osobnímu maximu. Celkově doběhl desátý. Stříbro v MČR získal pětinásobný domácí šampion Petr Pechek a bronz Ondřej Fejfar.

"Zhruba do poloviny jsme běželi ve skupině, celkem pěkný tempo, pak se to rozpadlo a každý běžel na svý. Od 30. kilometru mě trochu chytala křeč do chodidla, tak jsem měl trochu strach, abych vůbec doběhl," přiznal v televizním rozhovoru Homoláč. "Ale uzpůsobil jsem tomu tempo a doběhl jsem pro titul. Zaběhl jsem si tu nejlepší čas, co jsem tady kdy běžel, a v těchhle podmínkách to beru," dodal český mistr.

Joglová dorazila do cíle za 2:39:23 a dokončila první maraton od loňského startu na olympijských hrách. V dubnu vzdala závod v Rotterdamu a pro účast v Praze se kvůli zdravotním problémům rozhodla na poslední chvíli. Na české stupně vítězů ji doprovodily Barbora Macurová a majitelka pěti titulů Petra Pastorová.

"Poslední dobou to neběhalo a já se opravdu dlouho rozhodovala, jestli to poběžím. Tréninky byly krátké, nebyly intenzivní. I když asi bych měla běžet jiné časy, tak vzhledem k předchozím událostem a zdravotním problémům jsem ráda," řekla Joglová. "Kotník jsem chvilkama cítila, ale dalo se to překonat. Teď se cítím dobře," dodala sedmá žena absolutního pořadí závodu.

Vítězný Kigen byl podle osobního rekordu (2:05:13) druhým největším favoritem závodu. Tím hlavním byl krajan Emmanuel Saina (2:05:02), který ale nečekaně brzy začal na nejlepší ztrácet a nakonec vzdal. Devětadvacetiletý pozdější vítěz se začal soupeřům z čelní skupiny vzdalovat v druhé polovině trati, dlouho s ním vydržel i původně vodič Ronald Korir rovněž z Keni, který odpadl až v úplném závěru a doběhl pátý.

"Dnes to byl můj den. Vodič odvedl dobrou práci, dobře ho znám. Trénujeme spolu, jsme kamarádi. Ale také další vodiči z Etiopie odvedli výbornou práci. Také jim patří dík za závod," uvedl na tiskové konferenci Kigen, který se postaral o 17. vítězství běžecké velmoci v závodě mužů.

Čtyřiadvacetiletá Borechaová si zlepšila loňský osobní rekord bez pěti sekund o plné dvě minuty, úplně spokojená ale nebyla, hlavně v závěru neudržela tempo.

"Nepodařilo se mi běžet tak rychle, jak jsem si přála. Přesto ten posun je výrazný. Závod byl těžký nejen proto, jaká byla konkurence, ale hodně se běželo po kostkách. Počasí mi nevadilo. Bylo o trochu tepleji, než bych si přála, ale neměla jsme s tím problém. Mám ráda teplejší počasí při běhání," uvedla čtvrtá etiopská vítězka v historii pražského závodu žen. Na startu nebyla kvůli nemoci původně nahlášená největší papírová favoritka Nancy Metová z Keni.

Pražský maraton ve své klasické podobě se konal po třech letech, předchozí dva ročníky znemožnila koronavirová pandemie. Traťovými rekordmany zůstali Keňan Eliud Kiptanui časem 2:05:39 z roku 2010 a Lonah Salpeterová, jež při minulém ročníku v roce 2019 v barvách Izraele zvítězila za 2:19:46.

Pražský maraton, mezinárodní závod a MČR:

Muži: 1. Kigen (Keňa) 2:07:54, 2. Woldaregay 2:08:30, 3. Zerihun (oba Et.) 2:08:44, 4. E. Kosgei 2:08:58, 5. R. Korir (oba Keňa) 2:09:53, 6. Serbessa (Et.) 2:12:37, …10. (1. MČR) Homoláč 2:18:43, 11. (2.) Pechek 2:21:08, 12. (3.) Fejfar 2:23:26.

Ženy: 1. Borechaová (Ez.) 2:22:56, 2. Changwonyová (Keňa) 2:25:11, 3. Hailemichaelová 2:25:21, 4. Amareová (obě Et.) 2:27:57, 5. Chebetová (Keňa) 2:29:54, 6. Gideyová (Et.) 2:37:28, 7. (1.) Joglová 2:39:23, …9. (2.) Macurová 2:45:48, 10. (3.) Pastorová 2:46:33.