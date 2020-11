Každodenní boj se strachem. Modřiny ale ke skateboardu patří, říká Habanec

Skateboarding bude příští rok v Tokiu poprvé olympijskou disciplínou a v České republice se mu věnuje stále více lidí. V tuzemsku už v rámci České asociace skateboardingu fungují i školy zaměřené na nejmladší milovníky jízdy na prkně. Chcete ji zkusit taky?

Praktické rady a tipy pro začátečníky i zkušené skejťáky odhaluje nejlepší český skateboardista Maxim Habanec.

Kdy začít?

"Já jsem začal asi v pěti letech. Klidně jsem mohl ale i dřív. Stejně jako u každého sportu, čím dřív člověk začne, tím je pohyb pro něj přirozenější. Chce to ale začít správně - měl jsem štěstí, že brácha jezdil, a tak jsem hned věděl, co a jak. Když si člověk na začátku osvojí nějaké chyby, špatně se jich potom zbavuje. Může to být špatné odrážení nebo třeba jenom nevhodné prkno. Vždycky je proto nejlepší mít se s kým poradit."

Jak vybrat skateboard?

"Pokud bude někdo začínat na nějakém ze supermarketu, pravděpodobně ho to nebude moc bavit. Většinou totiž moc nejedou, nezatáčí a celkově jsou nekvalitní. Myslím, že se vyplatí zainvestovat do pořádného prkna, které většinou stojí kolem třech tisíc. Založil jsem si kvůli tomu i svůj obchod, kde lidem rád radím, jak vybrat to správné."

Čím začít?

"Dalším krokem je najít si kamarády, co už něco umí a přiučit se od nich. Tak jsem to vždy dělal já. Dnes jsou ale i další možnosti, třeba videa na internetu, kde se dá hodně věcí okoukat. Nejdůležitější ale je, aby ho to bavilo, v tom případě si cestu vždycky najde správně."

Na co se připravit?

"Skateboarding je hodně o překonávání strachu a posouvaní svých limitů. Ať už to jsou nové triky nebo jenom větší překážky. Kolikrát člověk jezdí trochu pod svoje možnosti právě kvůli strachu, takže je to každodenní boj."

Co helma a chrániče?



"Helma je namístě do určitého věku a pak už je to na každém. Chrániče se nosí většinou jen v rampě a na streetu by byly omezující v pohybu. Ke skateboardingu modřiny a odřeniny trochu patří, je třeba si ale dávat pozor na zápěstí. To bývá častý problém skejťáků, protože na něj furt padají. Když mám ruku naraženou, pak radši pár dní nosím chránič, abych to doléčil. Pokud padáte pořád na to samé místo, je to pak neuvěřitelná bolest."

Jak se zlepšovat?

"Existují školy skateboardingu, které pořádá Česká asociace skateboardingu. Ty jsou zaměřené na nejmladší a pomáhají jim v začátcích."

Jezdí i holky?

"Dnes začíná jezdit čím dál více holek. Je hezké vidět, že i jejich level se posouvá strašně rychle. Občas mám pocit, že pro holky je těžší překonat strach a bolest, ale na druhou stranu na skejtu mohou dobře využít svoji lepší flexibilitu. Celkově spoustu holek už dává věci, s kterými bych se docela natrápil, a začínají dávat i stejně velké překážky jako kluci."



Zásadní rada



"Kvůli tomu, že jsem neměl dost síly dělat nějaké triky, když jsem byl mladší, strávil jsem několik let jen na základech a dodnes je to znát. Takže moje nejdůležitější rada je dát si záležet na základech a stabilitě na prkně. Když máte tohle, ostatní věci jsou o moc jednodušší."