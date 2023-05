Kanoistika schválila návrat Rusů a Bělorusů. Češi s nimi ale nepočítají

Ruští a běloruští kanoisté, kteří nepodporují invazi na Ukrajinu, se budou moci jako neutrální sportovci vrátit do mezinárodních soutěží. Na webu o tom informovala Mezinárodní kanoistická federace (ICF). Pořadatelé červnového Světového poháru slalomářů v Praze-Troji s jejich účastí nicméně nepočítají.

Bělorusové a Rusové byli z mezinárodních soutěží vyloučeni po loňské invazi na Ukrajinu. Nedávno však Mezinárodní olympijský výbor kvůli letním hrám v Paříži 2024 doporučil jejich návrat.

Před kanoistikou návrat Rusů a Bělorusů schválily další olympijské sporty jako stolní tenis, šerm, moderní pětiboj, taekwondo a naposledy judo, na což Ukrajina reagovala vyhlášením bojkotu květnového mistrovství světa.

ICF zdůraznila, že znovuzapojení do soutěží se týká výhradně ruských a běloruských sportovců. Funkcionáři obou zemí budou i nadále mít zákaz působení v jakýchkoliv pozicích ve federaci i na jejích akcích.

Kdy se budou moci ruští a běloruští kanoisté zapojit do závodů, zatím ICF neupřesnila. Uvedla však, že všechny žádosti o start budou muset projít přísným schvalovacím procesem. Navíc musí sportovci splnit antidopingová pravidla.

"Všechny žádosti bude přezkoumávat nezávislá komise, která také upřesní podmínky, za jakých se Rusové a Bělorusové budou moci do soutěží vrátit. Až potom určíme datum jejich návratu," uvedla ICF v prohlášení. Nechává navíc na pořadatelích, zda schválené neutrální účastníky do svých soutěží pustí.

Světový pohár v Troji se uskuteční od 8. do 11. června. "Postoj je v českém sportu jasný, podporujeme sankce uvalené na Rusko a Bělorusko a stojíme za stanoviskem ČOV. My každopádně nepočítáme s účastí ruských a běloruských sportovců na červnovém Světovém poháru v Troji, a to i vzhledem k nastavení vízové politiky a dalších sankcí ze strany České republiky," uvedl předseda Českého svazu kanoistů Stanislav Ježek pro web kanoe.cz.