Jsem ještě před zenitem. Nechci být otec, co syna nevidí, přiznává lezec Ondra

Je jednou z největších hvězd lezení na světě, ale ještě zdaleka nemá jisté, že se ukáže na olympijských hrách v Paříži. Adam Ondra ale zůstává v klidu, v pondělí oslavil 31. narozeniny a soustředí se i na to, jak si užít rodinu. V rozhovoru pro deník Aktuálně.cz mimo jiné přiznal, že u syna Huga už občas pozoruje, jakou má lezeckou techniku.

Pořád platí, že jste v klidu, co se týče jarních kvalifikačních bojů o olympiádu, nebo přeci jen nervozita roste?

Vnímám to jako ještě daleko, soustředím se na trénink, a to se mi daří. Zatím jsem se musel potýkat s menšími bolístkami, ale i ty k tomu patří a trénink už zase běží, jak má. Je pro mě lepší dávat veškerou energii, plnit plán a nemyslet tolik na to důvod tréninku. Jen pokud opravdu člověk potřebuje hledat motivaci k tréninku, je dobré si zvizualizovat cíl.

Stačí se mrknout na sociální sítě, čím jste žil v posledních měsících a je vidět, že jste si dost užil skal. Daří se vám dobře přepínat do módu sportovního lezení? Nemusíte se občas přemlouvat?

Trénink na umělé stěně a trocha skal je pro mě nejlepší kombinace k tomu, aby motivace byla pořád na nejvyšší úrovni. Skály mně k tomu správnému přepnutí naopak pomáhají.

Když jsme u sociálních sítí, váš obsah hltají statisíce lidí na Instagramu, další na Facebooku i Youtube. Kolik vám tohle bere času, přicházejí nápady na obsah samy? Nebo kde se někde inspirujete?

Většinou se to odvíjí od mých plánovaných výletů na skály, a podle toho vymýšlíme videa. Ale opravdu se snažím maximálně si to zařídit tak, aby veškeré natáčení pouze dokumentovalo můj trénink nebo lezení na skalách. Takže zabere to poměrně dost času, ale tolik to neovlivňuje můj trénink a lezení.

Nyní připravujete dokonce online kurz lezení. Myslíte, že se lezení dá naučit i takhle "z Youtube"?

Určitě se nedá naučit lezení jen doma z gauče, ale pokud pravidelně polezete, budete o lezení přemýšlet a do toho se třeba kouknete na můj kurz, upřímně si myslím, že vám může můj kurz hodně pomoct. Ať už jste na jakékoliv úrovni. Určitě pomůže dobrá schopnost analýzy svého vlastního lezení a výkonu, kurz vám poskytne dobré noty k tomu, na co se máte dívat.

Baví vás takhle na dálku trénovat?

Příprava a natáčení kurzu mě opravdu bavilo a myslím, že vyjádřit principy techniky slovy větami pomohlo i mému vlastnímu lezeni. Spoustu věcí dělá člověk podvědomě správně, ale zvědomění pomůže určité vyšperkovat k dokonalosti.

Spousta lidí vás považuje za nejlepšího lezce na světě, však si s vámi zalezl i spisovatel Jo Nesbo. Píše vám o radu víc podobných celebrit z jiných odvětví, kteří jsou nadšenými fanoušci lezení? Případně kdo?

Lezení určitě už dávno není okrajový sport a Jo Nesbo je asi nejznámější člověk, se kterým jsem měl tu čest lézt. Jiná celebrita mě takto z hlavy asi nenapadá. Každopádně mě popularita lezení nepřekvapuje, myslím, že lezení je opravdu výjimečné v tom, že to může být sport pro skoro každého.

V pondělí jste oslavil 31. narozeniny. Platí i v lezení, že věk je jenom číslo, nebo s postupem času ten věk někde nějak cítíte?

Regenerace je určitě mírně pomalejší než v 15 letech, ale určitě nepociťuji, že by mě opouštěly síly. Myslím, že ještě jsem před zenitem.

Zároveň jste se předloni stal otcem. Často se novopečeným rodičům s příchodem potomka otočí životní priority. Pozorujete to na sobě?

Je to určitě velká radost a roli otce si užívám. Nechci být otcem, který své dítě skoro nevidí, takže určitě jsem přizpůsobil svůj program rodině. Ale pořád mám svoje sny a snažím se to vše vybalancovat. Mám obrovskou podporu v manželce Ivě a myslím, že se to daří vše skloubit.

Viděli jsme na sociální sítích videa, kde už malý Hugo leze po stěně. Vážně se tak projevují geny?

Myslím, že na to je ještě brzy to říct. Má ale určitě období, že chce lézt na vše, co vidí a zajímá ho to. Každopádně mu ale nechceme lezení zprotivit a je důležité, aby znal i něco jiného. Ale samozřejmě když leze po stěně, diskutujeme s manželkou jeho techniku, úchopy jeho chytů a co zdědil po každém z nás.

Jak se ve vašich očích proměnilo lezení marketingově, jak moc je znát rozdíl při shánění partnerů teď a než to bylo třeba před deseti lety?

Tak lezení se neuvěřitelně proměnilo, před 10 lety jsem měl partnery jen z outdoorové branže, teď mám partnery i mimo náš obor. Ale proměnil i se sociálními sítěmi náš svět, je důležité být nejen dobrý sportovec, ale i umět komunikovat s publikem.

Nyní jste se stal například tváří nápojů Dr. Witt. Jak moc si lezci musí hlídat, co pijí? Aby se jim neklepaly prsty a podobně?

Pitný režim je důležitý u každého sportovce, v tom lezení není výjimka. Nejen dostatečný přísun tekutin, ale i minerálů hlavně v teplejších měsících. Co se týče různých stimulantů typu kofein a podobné látky, myslím, že je to individuální. Někteří lezci se jim před a při lezení vyhýbají, protože je třeba pro ně těžší cítit správnou rovnováhu, já na to nejsem tolik háklivý.