Joshua knokautoval finského veterána. Podívanou si nenechal ujít ani bijec McGregor

Bývalý profesionální mistr světa v těžké váze Brit Anthony Joshua vyhrál i druhý letošní zápas, v kterém znovu nešlo o žádný titul. V londýnské O2 Areně porazil v sobotu finského veterána Roberta Heleniuse, kterého knokautoval v sedmém kole.

Devětatřicetiletý Helenius na poslední chvíli zaskočil za Brita Dilliana Whytea, kterého ze souboje vyřadil pozitivní dopingový test.

Joshua ukončil utkání tvrdým úderem v sedmém kole. Předtím na něj ale v průběhu zápasu někteří diváci za předvedený výkon pískali.

"Věděl jsem, že na to dojde. Všichni mluví o novém A.J. a starém A.J. a po dvou nebo třech kolech začne být publikum trochu netrpělivé," řekl BBC promotér třiatřicetiletého britského boxera Eddie Hearn. "Vycentruje pravačku a uštědří Heleniusovi jeden z knokautů roku. To je A.J., kterého zrovna teď vidíte. Musí být ještě agresivnější než dnes, ale má co nabídnout," dodal.

"Tenhle sport je nevypočitatelný. Nesmíte se nechat zaskočit. Já jsem dnes svou práci odvedl," uvedl Joshua, který předvedl 23. k.o. v kariéře. Na kontě má 26 vítězství a tři porážky.

O mistrovské pásy organizací WBA, IBO, IBF a WBO přišel Joshua předloni porážkou s Oleksandrem Usykem. S Ukrajincem znovu prohrál loni. Letošními výhrami si vydláždil cestu k lukrativnímu souboji s Američanem Deontayem Wilderem, s kterým by měl boxovat v lednu.