Japonská pokora i česká čepice. Amerika objevuje, proč Ohtani stojí za 700 milionů

Když naposledy promáchl, jen nevěřícně kroutil hlavou a šel si sednout. V březnu baseballovou hvězdu Shoheie Ohtaniho vyautoval český elektrikář, teď je z devětadvacetiletého Japonce sportovní megastar s nejlukrativnější smlouvou na světě. Rekordní desetiletý kontrakt za 700 milionů dolarů dělá reklamu i českému baseballu.

Co na tom, že Češi nakonec březnový prestižní zápas proti domácím Japoncům v rámci World Baseball Classic prohráli 2:10. Důležité je, co následovalo potom. Dostalo se jim totiž slov uznání od soupeřů, včetně nejspíš nejlepšího hráče planety Ohtaniho.

Ten si vyžádal od českých reprezentantů dres s podpisy všech hráčů a na Instagramu přidal fotku se vzkazem "respekt". Natolik ho uhranul výkon outsidera, který ho dokonce dokázal vyautovat. Češi mu návdavkem za jeho přátelské chování přidali ještě týmovou čepici s vlaječkou.

A právě ta obletěla svět. Ohtani s ní totiž vystoupil na letišti v Miami před závěrečnými boji World Baseball Classic, které Japonci nakonec ovládli. Video pak kolovalo internetem jako důkaz toho, jakou úctu chová baseballová superstar k trpaslíkovi tohoto sportu.

Video pak zažilo renesanci v posledních dnech, kdy celý sportovní svět mluví o Ohtaniho nové smlouvě s Los Angeles Dodgers. Podle mnohých fanoušků totiž česká čapka ilustruje, jakou osobností a ambasadorem baseballu je.

"Postavu má jako superhrdina od Marvela, ale radost ze hry jako malé dítě," napsal o něm například prestižní americký týdeník Time.

Ohtani baseball opravdu miluje a to se vší pokorou. Maminka hrála závodně badminton, tatínek bral pálku do ruky jen rekreačně, rodinu živil z platu v automobilce. Jejich synek se do bílého míčku zakoukal během druhého stupně základní školy a už ho to nepustilo. Nyní dokáže stejně fenomenálně nadhazovat jako odpalovat.

Bezelstnost mu zůstala. "Je neuvěřitelně metodický. Směju se mu, když vidím, jak má všechno přesně vypočtené, naprogramované, odkdy dokdy kde bude. Je skromný, inteligentní chlap se skvělou pracovní morálkou," líčil jeho japonskou náturu generální ředitel Los Angeles Angels Perry Minasian.

Když mu letos v Angels po pěti letech vypršela smlouva a on dlouho vyjednával o smlouvě nové, fanouškům se pak na sociálních sítích omlouval. Vždyť si nakonec vybral dres městského rivala.

"Omlouvám se, že to trvalo tak dlouho. Šest let, které jsem strávil s Angels, zůstane navždy vryto v mém srdci. Fanouškům Dodgers slibuji, že vždy budu dělat to, co je pro tým nejlepší, a vždy ze sebe budu vydávat vše, abych byl tou nejlepší verzí," napsal.

Americkým médiím učarovala informace, že Ohtani sám vycházel klubu vstříc s podmínkami smlouvy. Jakkoli je rekordní, japonský univerzál se sám nabídl, že bude dostávat ze 70 milionů ročně před zdaněním pouze dva miliony dolarů tak, aby svým platem nenarušil finanční rozpočet klubu a Dodgers mohli adekvátně zaplatit i jeho spoluhráčům.

Zbytek si nechá vyplatit až po vypršení smlouvy, kdy mu bude téměř 40 let.

"Z čehož bude mít nejspíš i daňové výhody, ale i tak se Dodgers vyplatí za každý dolar, který do něho investují, pravděpodobně už teď vyjednávají víceleté sponzorské smlouvy s japonskými značkami," napsal na síti X expert na sportovní byznys Joe Pompliano.