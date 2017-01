Házenkářské kluby se odmítají přihlásit do česko-slovenské ligy

před 1 hodinou

Kluby tvrdí, že nová soutěž je nepřipravená a ekonomicky riskantní.

Praha - Kluby házenkářské extraligy se odmítly přihlásit do společné česko-slovenské soutěže, která má začít na podzim. Ve společném prohlášení dnes jejich představitelé uvedli, že svazový projekt považují za nepřipravený, ekonomicky riskantní a stanovený termín přihlášek za ultimativní.

Zástupci extraligových klubů se loni v dubnu shodli na obnovení společné ligy po 12 letech. Obnovenou soutěž má hrát 16 týmů: deset českých a šest slovenských. Nyní se však kluby bouří proti tomu, jak svaz společnou soutěž připravuje. Postrádají podrobný marketingový plán a vadí jim, že liga nemá generálního partnera.

"Extraligovým klubům nebyl dosud ze strany ČSH představen komplexní projektový záměr, který by podrobně specifikoval veškeré aspekty nového soutěžního uspořádání, včetně technických a finančních požadavků na jednotlivé účastníky soutěže," uvedly kluby v prohlášení, zveřejněném na webu hazetnasbavi.cz.

Svaz nicméně tvrdí, že pro rozjezd soutěže dělá maximum. "Od listopadu je připravena smlouva o spolupráci se slovenským svazem. V pokročilé fázi jsou jednání s významným nadnárodním partnerem soutěže, ale také s národními dopravci o výhodnějších cenách pro účastníky společné soutěže," uvedl na webu ČSH prezident svazu Radek Bendl.

Svaz v minulých dnech stanovil uzávěrku přihlášek na 31. ledna. To kluby odmítly. "Při setrvání veškerých pochybností se nebudou extraligové kluby účastnit v soutěžním ročníku 2017/18 společné česko-slovenské extraligy. Z tohoto důvodu v termínu, který byl proti dosavadním zvyklostem, v rozporu s dobrými mravy a zjevnými ultimativními znaky exekutivou ČSH dne 20. 1. 2017 stanoven pro přihlášení do této soutěže, nepodají přihlášku do česko-slovenské extraligy," píše se v prohlášení, které podepsali zástupci 11 z 12 extraligových celků s výjimkou Zubří.

Společná mužská extraliga zanikla po pětileté existenci v roce 2005, protože marketingově neuspěla. V ženské kategorii se od roku 2002 hraje společná česko-slovenská interliga.

autor: ČTK | před 1 hodinou