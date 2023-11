Gymnastičtí trenéři v Británii nesmí nutit mladé svěřence k vážení. Kvůli zneužívání

Gymnastičtí trenéři v Británii už nebudou smět nutit k vážení své mladé svěřenkyně a svěřence. Organizace British Gymnastics zavedla nová pravidla na základě loňské zprávy, jež odhalila zneužívání v tomto sportu.

Podle nových regulí nebudou smět být váženi gymnasté do 10 let, od 11 do 18 let budou moci pouze se souhlasem svým a rodičů či opatrovníků.

Zjišťovat hmotnost mladých sportovců budou moci pouze zdravotničtí pracovníci a budou pro to muset mít závažné lékařské důvody, například hlídání růstu.

"Jde o to, abychom na ně v gymnastice nekoukali jako na gymnasty, ale jako na mladé lidi, na děti. Nechceme stavět medaile nad jejich duševní pohodu," řekla BBC šéfka British Gymnastics Sarah Powellová.

Nová pravidla, jež se netýkají jen vážení, ale například i školní docházky mladých sportovců, jsou reakcí na zprávu komise pod vedením právničky Anne Whyteové z loňského roku.

Ta na základě 400 podnětů zjistila, že gymnasté jsou v Británii ve snaze o úspěch vystaveni rozsáhlému fyzickému a psychickému zneužívání.

Gymnastka Eloise Jotischkyová BBC řekla, že vážení bylo využíváno jako trest. Jotischkyová jako první a dosud jediná gymnastka vyhrála civilní soud s British Gymnastics kvůli zneužívání, jemuž v letech 2016 až 2018 čelila od trenéra Andrewa Griffithse, který má nyní zákaz koučování.