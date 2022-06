Golfová válka. PGA vyloučila hvězdy, které neodolaly vábení bohaté konkurence

Vedení PGA Tour se rozhodlo suspendovat všechny golfisty, kteří se zúčastní turnajů nové série LIV Golf Invitational. Pro hráče, kteří jsou členy PGA Tour, to znamená, že nebudou moci na akcích PGA Tour startovat. Oznámil to komisionář Jay Monahan v dopise adresovaném všem členům organizace.

Premiérový turnaj nové lukrativní série financované ze Saúdské Arábie začal dnes v Londýně a na startu jsou mimo jiné hvězdní Američané Dustin Johnson či Phil Mickelson.

Každá z osmi plánovaných akcí má mít dotaci 25 milionů dolarů, což je více, než má nejštědřejší turnaj PGA Tour. Šéfem LIV je bývalá světová jednička Greg Norman, jenž obviňuje PGA Tour z monopolního chování.

PGA Tour už dříve žádost hráčů o účast na konkurenční akci zamítla a nyní naplnila hrozbu disciplinárním postihem. Trest zahrnuje i zákaz účasti na Prezidentském poháru, ve kterém se utkávají v dvouletém cyklu výběry USA a zbytku světa a na němž se z aktérů londýnského turnaje měli v září v Charlotte představit Jihoafričané Louis Oosthuizen, Charl Schwartzel a Branden Grace. Ze startovního pole 48 hráčů se suspendace týká 17 z nich.

"Účast na turnaji (LIV) je v rozporu s našimi pravidly," konstatoval Monahan. "Tito hráči se takto sami rozhodli, motivováni finančními důvody, ale nemohou požadovat stejné výhody členství v PGA Tour," dodal.

Vedení LIV v reakci na to konstatovalo, že opatření vyvolá ve světovém golfu rozkol. "Oznámení PGA Tour je mstivé a prohloubí propast mezi Tour a jejími členy. Je znepokojující, že PGA, která by vlastně měla hráčům nabízet možnost účasti na turnajích, jim v tom teď naopak brání. Tohle určitě není poslední slovo," uvedli představitelé LIV v prohlášení.

Trest se netýká turnajů kategorie major, protože ty PGA Tour neřídí. Příští týden na US Open proto absence hráčů nehrozí. Už ve středu to potvrdila Golfová asociace Spojených států (USGA) s vysvětlením, že by nebylo spravedlivé měnit dříve stanovené podmínky účasti, speciálně pro hráče, kteří mají start automaticky zajištěný.

Členství v PGA Tour se už s předstihem někteří hráči vzdali včetně Johnsona, dalšího Američana Kevina Na či Španěla Sergia Garcíi. Podle agentury AP je takových golfistů už devět.