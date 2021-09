Florbaloví junioři vládnou světu. Ale pouze dočasně, varuje trenér. Musí přijít změny

Čeští florbaloví junioři před dvěma týdny na domácím světovém šampionátu obhájili zlato. Juniorky na ně ve Skandinávii posléze navázaly bronzem. Ačkoliv se podle toho zdá, že se i dospělému florbalu blýská na medailové časy, trenér juniorů Jaroslav Berka má jiný názor. Úspěchy mladých mají být impulzem ke změnám.

Češi v Brně na konci srpna napodobili úspěch z roku 2019 a podruhé v historii opanovali juniorské mistrovství světa. V semifinále vyřadili na nájezdy Švédy a ve finále otočili nepříznivě se vyvíjející zápas s Finy.

"Teď si ještě více všichni uvědomujeme, jaký kus práce tým za dva roky přípravy odvedl. Ukázal mimořádnou kvalitu," hodnotí s odstupem kouč Jaroslav Berka. "Nikdo ze soupeřů nepracoval na mentální stránce tolik jako my, to pak dalo klukům důvěru zvládnout klíčové momenty."

Pomohla spolupráce s mentálním koučem, realizační tým zase mužstvu na soustředěních v celém cyklu modeloval krizové situace. "Věnovali jsme tomu extrémně hodně času, stovky hodin. Hráči čelili momentům, které měly ukázat na zklamání, nesamostatnost, na nekvalitní spolupráci. Všechno jsme si vyříkávali a dávali do kontextu MS, kdyby selhání přišlo tam," vysvětluje Berka.

🏆🏆🇨🇿 JSME MISTŘI SVĚTA, V BRNĚ JSME OBHÁJILI JUNIORSKÝ TITUL!!! pic.twitter.com/SFbBDp1kfF — Český florbal (@ceskyflorbal) August 29, 2021

Ve finále domácího turnaje se pak Češi nesesypali ani v situaci, kdy po první části s Finy prohrávali 0:2. Gólem Matěje Čermáka z 59. minuty zvítězili 4:3. Brankář Tomáš Jurco a útočníci Filip Forman s Matějem Pěničkou se dostali do hvězdného výběru šampionátu.

"Dostal jsem zpětnou vazbu, že náš tým byl herně opravdu nejlepší na MS. Byly to zasloužené výhry, ne nějak odbráněné. Gólman i oba hráči byli oceněni po zásluze, patřili k nejlepším hráčům," potvrzuje trenér.

Byť může obhajoba juniorského zlata vypadat s ohledem na budoucnost dospělé reprezentace velmi nadějně, Berka si nemyslí, že se výsledky z mládežnických šampionátů brzy promítnou i mezi muži.

Juniorům v Česku hrozí stagnace

"Vstupují do toho další faktory a parametry, jako například kvalita domácí ligy. Hráči jsou teď nahoře, dokázali naplnit současný potenciál, jenomže potřebují být v prostředí, které bude ten potenciál nadále rozvíjet. České prostředí tyto požadavky bohužel nesplňuje," míní Berka.

V Česku podle něj chybí mezistupeň, který by hráče připravil na přechod do dospělé kategorie a národního mužstva. Mladí florbalisté v zahraničí budou v následujících letech čelit větším výzvám a zlepší se, zatímco u českých se dá očekávat spíše stagnace.

"Na rozdíl od Švédů a Finů nemáme reprezentaci do 23 let, nemáme tak kvalitní soutěž a nemáme ani koncepční práci v klubech. Jinými slovy teď kluci nebudou tolik nuceni, aby pracovali," mrzí Berku.

Jednou z cest je odchod do zahraničí, druhou markantní změna českého prostředí. "Je potřeba zavést koncepci i mezi reprezentacemi. Tak, aby se u mužů pokračovalo v tom, na čem pracovali junioři. Kroků, jak umožnit našim klukům další zlepšení, je hodně," míní trenér juniorů, který jinak pracuje jako sportovní ředitel pražské Sparty.

Berka by chtěl, aby dvě vyhraná mistrovství juniorů byla pro florbalové hnutí impulzem k potřebným změnám. "Mělo by to nastartovat detailní debatu. Budu rád, když vznikne ve florbalu, ale pravda je, že v týmových sportech jsme obecně na ústupu. Jen občas se něco podaří," podotýká.

Se ženami se pracuje intenzivněji

V ženském florbalu je podle Tomáše Martiníka, jenž dovedl juniorskou reprezentaci k bronzu na MS v Uppsale, situace příznivější. "Věřím, že několik hráček z juniorského výběru se představí už letos v prosinci na ženském šampionátu. Dorůstá nám silná generace ročníků 2001, 2002 nebo 2003. Je to naše budoucnost," říká s optimismem v hlase.

Juniorky se na MS poprvé v historii dočkaly výhry nad Švédkami, ve skupině si s nimi poradily 4:3. Na první finálovou účast už však nedošlo, neboť Finky v semifinále Martiníkův tým přehrály 5:2. Češky si spravily chuť alespoň v souboji o bronz, v němž zdolaly Švýcarsko 6:2.

Třetí skončily i v letech 2010, 2014 a 2018. "Odjížděli jsme tam s velkým cílem prolomit čekání na finále, ale i bronz bereme nakonec jako úspěch. Výhra nad Švédkami na jejich půdě byla významným okamžikem, holky ukázaly, že se mohou měřit s každým," potěšilo Martiníka.

🥉 | JUNIORKY MAJÍ BRONZ



České juniorky dokázaly otočit utkání proti Švýcarsku a z mistrovství světa si odvážejí bronzové medaile. Další parádní úspěch pro český florbal ve světě!🥳#ProMedaili pic.twitter.com/oIyam3z9Ih — Český florbal (@ceskyflorbal) September 5, 2021

V dospělé kategorii mají české ženy na kontě stále jen jediný bronz z roku 2011. Od té doby hromadí čtvrtá místa. "Přesto myslím, že nejsme daleko od nejlepších. Poslední šampionát před dvěma lety ilustroval, jak vyrovnaný je ženský florbal. O finále tehdy reprezentaci připravila také velká smůla," připomíná trenér semifinálový kolaps se Švýcarskem.

"V českých klubech se začalo se ženami pracovat intenzivněji. Rostou nám hráčky schopné konkurovat světu," všímá si Martiník, mimo národní tým juniorek kouč Vítkovic. Na MS ve Švédsku nejvíce zazářily brankářka Viktorie Karasová a obránkyně Vanessa Rebecca Keprtová, které si řekly o nominaci do výběru All Stars turnaje.

Sport uzamčený pro čtyři země

Po obou juniorských šampionátech nadále platí, že medaile sbírají jen Švédsko, Finsko, Česko a Švýcarsko. "Je to škoda, nějakou chvíli to tak ale ještě bude. Ostatní země musí věnovat florbalu větší pozornost, my s tím nic nenaděláme, nesnažíme se být horší," usmívá se Martiník.

Když slyší, že byl s týmem na MS třetí ze čtyř, nic si z toho nedělá. "To neznamená, že jsou holky špatné. Přece nemůžou za to, že jsou o tolik lepší než někdo jiný. Překvapivé výsledky občas jsou, Švédky se trápily proti Slovenkám, Němky uhrály remízu se Švýcarskem. My se určitě nespokojíme s třetím místem, chceme nahoru," uzavírá trenér.

"Florbal je pořád mladý sport a některé země ztrácí třeba patnáct nebo dvacet let. To dělá skoro polovinu doby, kdy se florbal hraje, což je moc. Trvá, než se trenérské i hráčské know-how přenese," tvrdí Berka.

Největší posun vidí u Lotyšů nebo Slováků. "Ti mohou těžit z napojení na český florbal. Nemají problém angažovat trenéry od nás. Předpokládám, že zhruba do šesti let některá z těchto zemí zaskočí favorita," odhaduje trenér zlatých juniorů.