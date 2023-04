Kluci mi dokážou naložit, ale nejsou labilní, říká česká fighterka. Vrací se do UFC

Nejlepší česká MMA bojovnice Lucie Pudilová se příští týden podeváté v kariéře představí v elitní světové organizaci UFC.

V Kansas City se utká s Joselyne Edwardsovou z Panamy a bude se snažit navázat na loňskou výhru nad Číňankou Wu Ja-nan.

"Už se začínám na zápas těšit. Celou dobu jsem snažila vylepšit brazilské jiu-jitsu. Myslím, že mám dobré takedowny. Vylepšila jsem i thajský box, soupeřka má totiž velmi dobré kopy. Trénovala jsem, abych to uměla bránit a přebírat," řekla Pudilová webu kaocko.cz před pondělním odletem do Irska na závěrečnou část přípravy.

Osmadvacetiletá bojovnice tam trénuje pod vedením Johna Kavanagha, se kterým spolupracuje i hvězdný Conor McGregor.

Do USA odletí Pudilová v sobotu, zápas s Edwardsovou se uskuteční v sobotu 15. dubna na akci UFC on ESPN 44.

"Jsem klidná, že z toho nejsem až klidná. Měla jsem nějaké osobní problémy, ale už jsem se přes to přenesla, takže se soustředím jen na zápas," uvedla Pudilová.

"Uvidíme, co soupeřka vydrží, ale nepočítám, že bude víc štípací než já. Uvidíme, co bude ochotna se mnou vydržet," doplnila.

V Česku se připravovala v Lanna gymu, kde trénovala s muži. "Máme tady super partu, kluci nejsou labilní, to je dobré. Někdy mě šetří, což je jasný, jsou to kluci a jsou silnější, ale dokážou mě pořádně potrápit. Dokážou mi taky naložit," přiznala fighterka.

Na "drsné zacházení" si ale nestěžuje. "Jsem za to ráda. Mám už taky svůj level, tak mi zatápí. Není to tím, že by museli, ale chtějí mi pomoct, abych se zlepšila," prohlásila.

Pudilová bojovala v UFC v letech 2017 až 2020 a vyhrála dva ze sedmi zápasů. Po porážce s Američankou Justine Kishovou ale organizaci opustila a přešla do Oktagonu.

Po šesti duelech, ze kterých pět vyhrála, podepsala opět smlouvu s UFC a loni v srpnu v obnovené premiéře porazila před limitem Wu Ja-nan.