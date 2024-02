Dramatický Super Bowl rozhodlo prodloužení. Kansas obhájil trofej

Kansas City Chiefs obhájili titul v lize amerického fotbalu NFL. V Super Bowlu porazili San Francisco 25:22 po prodloužení a titul tak získali počtvrté v historii a potřetí za posledních pět let. Znovu je k úspěchu dovedl rozehrávač Patrick Mahomes, který má už třetí titul a potřetí byl zvolen nejužitečnějším hráčem finále.

San Francisco mělo několikrát blízko k vítězství, velkou část zápasu vedlo, ale nakonec mu šance na šestý titul v historii utekla. Vedle Mahomese, který zazářil hlavně v prodloužení, byl klíčovou postavou vítězů kopáč Harrison Butker, který trefil čtyři tříbodové kopy včetně nejdelšího kopu v dějinách Super Bowlu.

"Je to úžasné, legendární. Dnešní zápas přesně symbolizoval celou naší sezonu. Držela nás obrana, Butker trefil neuvěřitelné kopy a nakonec jsme to ubojovali k vítězství. Ukázali jsme, že Chiefs nelze nikdy podceňovat," ocenil Mahomes své spoluhráče.

"Máme druhý titul za sebou a teď nás čeká útok na třetí titul," prohlásila druhá z hlavních hvězd Kansas City Travis Kelce, který ve druhé půli několika důležitými zachycenými přihrávkami hodně pomohl k výhře. Triumf s ním přímo na stadionu slavila i jeho přítelkyně a jedna z nejpopulárnějších zpěvaček Taylor Swiftová, která přiletěla hned po koncertu v Japonsku.

Osmapadesátému Super Bowlu dlouho dominovaly obrany. V první čtvrtině ani jeden tým neskóroval. Druhá čtvrtina ale patřila San Franciscu. Nejprve Jake Moody proměnil kop na vzdálenost 55 yardů a postaral se o tři body.

V tu chvíli šlo o nejdelší úspěšný kop v historii SuperBowlu. Vzápětí pak Christian McCaffrey potvrdil roli nejlepšího runningbacka sezony a doběhl pro touchdown na 21 yardů po překvapivé přihrávce od chytače Jauana Jenningse.

49ers tak získali vedení o 10 bodů. To ale nakoplo do té doby trápící se Chiefs. Ještě do poločasu snížil kopem Butker. Obrana Kansas City pak začala druhý poločas skvělou prací a třikrát za sebou rychle zastavila soupeře.

Naopak na druhé straně Butker přidal druhý úspěšný kop a to dokonce z 57 yardů, čímž překonal předchozí rekord Moodyho a postaral se o nejdelší kop v historii SuperBowlu.

Chiefs pak pomohla velká chyba soupeře. Odkop Kansasu totiž speciální tým 49ers nezachytil, míč naopak spadl na patu jednoho z hráčů a Chiefs získali míč do svého držení kousek od koncové zóny. Patrick Mahomes toho hned využil a nahrál na touchdown na Marqueze Valdese-Scantlinga.

Všechny útočné hvězdy San Francisca byly velmi dobře pokryté soupeřem a tak z jejich stínu vystoupil Jennings, který zachytil dvě důležité přihrávky a skóroval touchdown.

Stal se tak teprve druhým widereceiverem, který v SuperBowlu chytil přihrávku na touchdown a zároveň sám na touchdown přihrál. Jenže 49ers nepřidali dodatečný bod, když kop Moodyho byl zblokován, což se ukázalo jako klíčová situace.

Chiefs pak znovu skórovali kopem Butkera, San Francisco si vzalo vedení zpět dlouhým kopem Moodyho, ale Butker svým čtvrtým úspěšným kopem zařídil prodloužení. To začalo na míči San Francisco a mladý quarterback Purdy byl pod velkým tlakem.

Chiefs málem ubránili soupeře na jeho polovině, jenže sudí se všimli faulu obrany, což dostalo 49ers z problémů. McCaffrey pak několika skvělými běhy dostal na dosah koncové zóny, ale obrana Chief touchdown nedovolila a San Francisco tak získalo jen tři body za úspěšný kop Moodyho.

Na řadu přišel Kansas a jeho hvězda Mahomes. Ten znovu potvrdil, proč je považovaný za největší hvězdu současnosti a jednoho z nejlepších hráčů historie. Přestože se několikrát dostal do problémů, dokázal vždy tlak ustát a sám v klíčových okamžicích naběhal 27 yardů.

Svou nejlepší rozehrávku za celý zápas pak zakončil přihrávkou na touchdown Mecole Hardmanovi a Chiefs se mohli začít radovat z obhajoby titulu. To se naposledy povedlo New Englands Patriots před 19 lety.

Super Bowl, finále ligy amerického fotbalu NFL v Las Vegas:

Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 25:22 po prodl.