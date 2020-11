Gambler v sedle. Žokej vsadil na 800 dostihů včetně několika svých

Ve Francii v pondělí stanou před soudem bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy, významný pařížský právník Thierry Herzog a někdejší soudce Gilbert Azibert. Všichni tři čelí obžalobě z korupce a obchodování s vlivem, druzí dva jmenovaní také z porušení profesního tajemství. Hrozí jim trest deset let odnětí svobody a pokuta jeden milion eur (26,3 milionu Kč). Líčení by mělo trvat do 10. prosince.

V kauze s názvem "odposlechy" čelí exprezident obvinění, že se v roce 2014 snažil ovlivňovat soudce Aziberta, který rozhodoval v kauze financování jeho prezidentské kampaně. Výměnou za informace z vyšetřování nabízel Sarkozy podle obžaloby soudci lukrativní post v Monaku. Azibert tento post nikdy nezískal, v roce 2014 odešel do důchodu. Komunikaci s Herzogem, kterého zná 25 let, vysvětlil jako odbornou konzultaci.