Divný verdikt už přebolel. Porážky jsou motivací pro další vítězství, říká Krpálek

Druhým rokem pere se letos pral ve váze nad sto kilogramů. Zatímco loni přibrzdily judistu Lukáše Krpálka přetržené vazy v kotníku, v tomto roce na sebe olympijský vítěz z Ria upozornil hned na několika velkých kláních medailovým ziskem, a zařadil se tak i v této kategorii do vybrané světové společnosti. "S letošním účtem jsem velice spokojený," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Nelitoval jste po loňských zkušenostech, že jste do váhové kategorie nad 100 kilogramů přestoupil?

Před dvěma lety jsem se definitivně rozhodl, že na olympiádě v Riu to bude mé poslední vystoupení ve váze do 100 kilogramů. Často jsem měl třeba až devět kilogramů nad předepsaný limit a shazovat kila před každým turnajem nebylo nic příjemného, pro tělo to bylo hodně náročné. Rozhodl jsem se proto pro novou výzvu.

Přípravu na letošní sezonu jste absolvoval zdravotně v pořádku. Byla v něčem náročnější než všechny předchozí?

Musím přiznat, že moc složitá nebyla. Nejvíc práce bylo nutné udělat v posilovně. Na váze to sice moc vidět není, ale silově se cítím mnohem lépe než dřív. Proto v této užitečné činnosti budu i nadále pokračovat.

S jakými představami jste vůbec do letošního roku vstupoval?

Přál jsem si zase vozit medaile z velkých turnajů, ale zároveň jsem věděl, že to snadné nebude. Hned v prvním závodě jsem skončil pátý, a přesto jsem to považoval za dobrý odrazový můstek, potěšilo mě to. A pak už následovalo několik medailových vystoupení, všechna k mé velké spokojenosti.

To platí i o triumfu na evropském šampionátu, že?

Loni jsem na mistrovství Evropy skončil třetí, letos v něm došel až na nejvyšší stupínek. Měl jsem tedy důvod k obrovské radosti, a to jak z nejcennější medaile, tak i k výkonnostnímu posunu.

A pak přišlo mistrovství světa…

Pro některý z cenných kovů jsem si jel i na světový šampionát do Baku, a i když jsem tam po divném verdiktu sudích skončil až pátý, tak jsem zase nebyl zklamaný. Ostatně všechny porážky jsou pro mě motivací už při cestě na žíněnku a v mé snaze dosáhnout dalšího vítězství.

Po boku Miss Lukáš Krpálek se stal ambasadorem projektu Aktivně a zdravě, "na starost" bude mít oblast pohybu. Spolu s ním se v něm angažuje třeba i Česká Miss 2011 Jitka Nováčková (pro oblast relaxace). Součástí projektu je také průzkum České podnikatelské pojišťovny na téma stravování, pohybu a stresu Čechů a spuštění mobilní aplikace, která lidem pomůže zlepšit životní styl.

Blíží se konec roku, takže v těchto dnech už spíš jen odpočíváte?

Kdepak, trénuju dvoufázově po dvou hodinách. Začínám ráno v půl sedmé a pak ještě odpoledne. Už příští víkend mě totiž čeká Grand Slam v japonské Ósace a za další dva týdny turnaj v Číně za účasti nejlepších šestnácti světových judistů.

A oba mají pro vás mimořádnou důležitost?

Ano, protože v létě začala olympijská kvalifikace, takže se snažím už letos získat co nejvíc bodů, abych měl příští rok trochu volnější program a plně se mohl věnovat přípravě před olympiádou.

Na co především se budete chtít soustředit?

Na další posílení svalové hmoty a méně času bude patřit závodům. Mým cílem je zisk některé z medailí na mistrovství světa, které je navíc do olympijské nominace bodově výborně hodnocené. Už dnes můžu prozradit, že některý z cenných kovů si chci odvézt i z Tokia, pro což v přípravě udělám maximum.