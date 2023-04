Americký sen nevyšel, baseballista Vavruša si to vynahradil v národním dresu

Baseballista Daniel Vavruša sice neuspěl ve snaze protlačit se do elitní zámořské soutěže MLB, ale zkušenosti ze sportu dokáže využít v obchodu. Také o tom hovoří v novém díle podcastu, který pravidelně připravuje projekt Bez frází ve spolupráci s Aktuálně.cz.

Čeští baseballisté na nedávném turnaji World Baseball Classic šokovali svět. Parta amatérů v konkurenci týmů s profesionály ze zámořské MLB skončila ve skupině na čtvrtém místě, a zajistila si tak účast v příštím ročníku soutěže. V týmu byl i catcher Daniel Vavruša, který se svěřil se svým příběhem na webu Bez frází.

Vavruša má za sebou tři a půl roku působení za mořem. Po dvou letech na zkušené v Dominikánské republice zamířil na Floridu, kde jak člen organizace profesionálního týmu New York Yankees působil v jeho akademii.

"Po podpisu smlouvy jsem věřil tomu, že bych se do MLB mohl dostat, protože mi to šlo. Na rok 2013 mě posunuli do Tampy, ale pak přišlo zranění, které to totálně utlo," popsal Vavruša svoji zámořskou anabázi.

Profesionální tým tvoří 40 baseballistů širšího kádru, ovšem organizace zkouší dalších až 300 hráčů. Ani takové konkurence se český reprezentant nebál.

"Říkal jsem si: Jsem tady, dám tomu všechno. Užiju si to ve vší parádě a uvidíme, kam mě to zavede. Věděl jsem, že kroků mezi elitu je milion, ale nepřemýšlel jsem o nich. Tím bych se jen zbytečně svazoval."

Po zranění ještě naděje žila, ale všechno se zlomilo následující sezonu 2014. "Čekal jsem, že když se zraním v Tampě, budu v USA i rehabilitovat. Ale organizace mě poslala do Dominikánské republiky. To bylo pro mě znamení, že jen čekají, až se uzdravím, aby se mohli se mnou rozloučit."

Protože necítil od týmu stoprocentní podporu, rozhodl se na doléčení vrátit do Česka. A zde také už zůstal. "Samozřejmě jsem byl smutný, ale zároveň jsem byl vnitřně připravený," zavzpomínal dnes 31letý sportovec.

Rozdíl mezi popularitou baseballu v Česku a za mořem je nebetyčný. Yankees patří mezi nejlukrativnější sportovní značky planety, profiliga MLB loni utržila před 10 miliard dolarů. V základní části má každý tým na programu neuvěřitelných 162 zápasů.

"Je možné je odehrát všechny, ale hráči mají pauzu. Když se hraje sedm dní v týdnu, tak jeden stojí. Tým se snaží dávat klukům volné dny. Ovšem je tu fenomén jako Cal Ripken junior, který odehrál přes 2600 zápasů v řadě. To už dneska management ani nedovolí," míní Vavruša, jehož otec patří mezi průkopníky baseballu u nás.

Hráči profesionální ligy čelí enormnímu tlaku na výkony, který často řeší tím, že se uchylují k dopingu. Když se na začátku svého působení u Yankees Vavruša setkal s legendárním Alexem Rodriguezem, právě na toto téma americká hvězda - mající sama velké dopingové trable - odpovídala vyhýbavě.

"Nemyslím, že by se to od té doby tolik změnilo. Nevím, jestli proti dopingu bojují naoko, nebo doopravdy, ale hráči v tom umí chodit. Vědí, co si mohou dovolit, a co už ne. Nějaké řekněme podpůrné látky jako růstové hormony tam určitě budou. Těch 160 zápasů za rok se i s dny volna těžko odehrají," vysvětlil baseballista.

Spolu s tátou dnes Vavruša pracuje v rodinné firmě, která se zabývá - kdo by to byl čekal - baseballem. Tedy konkrétně dovozem a prodejem baseballového materiálu v Česku i v Evropě.

"Nejvíc mi pro současnou práci dalo samotné hraní baseballu. Dokážu si představit, co kdo potřebuje a co by se komu líbilo. Díky svým zkušenostem jsem schopný říct zákazníkům víc z baseballového pohledu."

Velký český úspěch na World Baseball Classic je poznat i obchodně. "Mám suvenýrové míče z WBC, tak je prodávám a rovnou podepisuju," řekl se smíchem člen úspěšné české reprezentace.

Start v Japonsku byl pro Vavrušu největším zážitkem dosavadní sportovní kariéry. A nebylo to jen díky týmové partě.

"Bylo to naprosto skvělý. Všechno včetně cestování či hotelu bylo podle standardů MLB, což bylo super. Neuvěřitelný byl i zápas s Japonci, kdy jsme hráli před asi 42 000 řvoucími diváky. Na nás bylo nejlepší to, že jsme hráli čistě pro radost," vzpomínal.