Další hrůzný karambol. Italský cyklista kvůli helikoptéře narazil do bariéry

Zlomeným nosem, potlučeným obličejem a otřesem mozku skončil pro italského cyklistu Lucu Wackermanna pád v dlouhé cílové rovině čtvrté etapy Gira d'Italia.

Osmadvacetiletý jezdec byl po nárazu do ochranných bariér, které se mu dostaly do cesty poryvem větru způsobeným helikoptérou, v bezvědomí. Wackermanna převezli do nemocnice v Messině, kde se podrobí dalšímu vyšetření kvůli podezření na zlomeninu v oblasti bederní páteře.

"Rozplynul se mu jeho sen kvůli něčemu, co mohlo mít mnohem vážnější následky," uvedl druhodivizní tým Vini Zabú-KTM, za který Wackermann závodí. Na Giru bývalý juniorský mistr Evropy debutoval.

Zhruba 800 metrů před cílem najel do bariéry také jeho týmový kolega Nizozemec Etienne van Empel, který si však poranil jen prsty na ruce a v závodě může pokračovat.

Cyklistiku v posledních dnech zasáhla série hrozivých karambolů. Předloňský vítěz cyklistické Tour de France Geraint Thomas odstoupil z Gira poté, co při těžkém pádu zaviněném odhozeným bidonem utrpěl zlomeninu pánve.

Olympijský vítěz Greg van Avermaet si na klasice Lutych-Bastogne-Lutych přivodil zlomená žebra, spojení klíční kosti s lopatkou i prasklý výběžek na hrudním obratli, když narazil do značky.

Nizozemec Fabio Jakobsen dokonce bojoval o život poté, co ho v závodě Kolem Polska těsně před cílovou čárou krajan Dylan Groenewegen natlačil v souboji o prvenství do bariéry.

Závod Kolem Lucemburska zase poznamenala hromadná nehoda zaviněná kamionem.