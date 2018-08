Štybar dojel v poslední etapě Binck Bank Tour potřetí na třetím místě. Celkově byl třináctý

před 1 hodinou

Zdeněk Štybar posbíral na etapovém závodě Binck Bank Tour tři třetí místa. V celkovém pořadí obsadil třinácté místo.

Geraardsbergen (Belgie) - Český cyklista Zdeněk Štybar vybojoval v závodě Binck Bank Tour potřetí etapový bronz a znovu tak vyrovnal své letošní maximum. V závěrečné části, která vyvrcholila výjezdem na Muur van Geraardsbergen, dnes nestačil jen na suverénního Australana Michaela Matthewse a Belgičana Grega van Avermaeta.

Celkové prvenství uhájil Slovinec Matej Mohorič, přestože v závěru odpadl. V tradičním prudkém stoupání nabral manko 14 sekund a v součtu se soupeřovými bonusovými vteřinami měl namále, před Matthewsem měl ale po sobotě dostatečný náskok a celkově triumfoval o pět sekund.

"Snažil jsem se dneska zachytit všechny útoky, Michael Matthews a Sören Kragh Andersen byli hodně silní, mockrát za to vzali, ale já se vždycky dokázal vrátit. V konci jsem do toho dal všechno a bylo to těsné, ale se štěstím to stačilo na vítězství," popsal Mohorič.

Štybar, jenž závod dříve známý jako Eneco Tour vyhrál v roce 2013, dnes dospurtoval do cíle s třísekundovým odstupem za Matthewsem. V celkovém pořadí se posunul na konečné 13. místo.

Cyklistický závod Binck Bank Tour (WorldTour) - 7. etapa (215,6 km):

1. Matthews (Austr./Sunweb) 4:38:36, 2. Van Avermaet (Belg./BMC Racing) -1, 3. Štybar (ČR/Quick-Step Floors), 4. Naesen (Belg./AG2R La Mondiale), 5. Schachmann (Něm./Quick-Step Floors), 6. Wellens (Belg./Lotto-Soudal) všichni -3.

Konečné pořadí:

1. Mohorič (Slovin./Bahrajn-Merida) 25:13:01, 2. Matthews -5, 3. Wellens -20, 4. Schachmann -25, 5. Groenewegen (Niz./LottoNL-Jumbo) -34, 6. Van Avermaet -37, …13. Štybar -59.