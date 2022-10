Dlask: Cyklokros patří k Táboru jako husité, Belgičané ho proslaví po celém světě

V neděli se v Táboře uskuteční závod Světového poháru v cyklokrosu. Na startu bude v šesti kategoriích 35 českých reprezentantů v čele s pětinásobným mistrem světa Zdeňkem Štybarem. "Přestože se řadu let věnuje silniční cyklistice, tak je dobře, že se do Tábora po dlouhé době zase vrací," těší reprezentačního trenéra Petra Dlaska, jenž se v roce 2001 na táborské trati stal vicemistrem světa.

Byly nebo stále jsou závody v Táboře něčím výjimečné?

Říká se, že cyklokros patří k Táboru jako husité. Vždyť letos je na programu už 18. ročník Světového poháru a třikrát se na pěkné trati v krásném areálu konalo mistrovství světa, což lze považovat za malý zázrak. Pořadatelé mají už své renomé, umějí si poradit i se složitou organizací, což kladně hodnotí i Mezinárodní cyklistická federace. Pokud jde o úroveň pořadatelství, tak Tábor podle mého hodnocení patří mezi elitní světovou trojku. Zásluhu na tom mají velcí milovníci tohoto sportu, srdcaři. Bez nadsázky lze říci, že bez Tábora by se dlouhá řada akcí vůbec nekonala. Pro sportovní příznivce je to pak v nádherné atmosféře velký zážitek.

Co pro český cyklokros znamená pořadatelství Světového poháru?

Do Tábora vždy přijede téměř kompletní světová špička, takže čeští reprezentanti mají možnost změřit síly s nejlepšími cyklokrosaři. Nezkušení, ale nadějní mladíci pak mají šanci poznat cestu, která vede až k vrcholným výkonům. Je to v každém případě velká propagace, o kterou se starají nejen pořadatelé, ale i belgická televize Play Sports, které se loni podařilo přímý přenos závodu elite distribuovat do 89 zemí, a celková sledovanost byla přes 16 milionů diváků. Pokud jde o letošní závod, tak klobouk dolů před organizátory, kteří i v současné ekonomicky velice těžké době dokázali překonat i hodně náročné překážky.

Na koho z českých závodníků by měla být v neděli upřena největší pozornost?

Současnou cyklokrosovou sezonu nelze sice hodnotit jako úspěšnou, ale nechyběly v ní i světlé okamžiky. Pěknými výsledky na sebe upozornily především juniorka Eliška Hanáková a v ženách do 23 let Kristýna Zemanová. V mužích U23 se nejvíc čeká od Matyáše Fialy a v kategorii elite mezi muži od Michaela Boroše. Největší osobností bude samozřejmě Zdeněk Štybar. Má sice určité závodní manko, z cyklokrosové techniky už vypadl, a proto od něj ani nějaký úžasný výsledek nelze čekat. Přesto je skvělé, že do Tábora přijede, což bude v propagaci nemalá pomoc organizátorům a zlatým vzorem se stane pro mládež.

Jaký je současný cyklokrosový svět a co tomu našemu nejvíc chybí?

Do Tábora přijedou závodníci z 19 zemí a bude mezi nimi i většina medailistů z mistrovství světa. Ti nejlepší jsou z Belgie, Nizozemska, Švýcarska a Itálie. Cestu k této vybrané společnosti hledá jen Boroš. Českému cyklokrosu nejvíc chybí potřebná dynamičnost a daleko větší účast na kvalitních mezinárodních akcích.

Jaký je o cyklokros zájem mezi mládeží?

Není malý, ale hodně ho ovlivňují rodiče svých ratolestí, kteří hledají osobní trenéry a jejichž cílem jsou většinou jen okamžité dobré výsledky. Přitom nic nelze v takových případech zvládnout rychlostí, je nutná trpělivost.

Může další rozvoj tohoto sportu ovlivnit současná nepříznivá ekonomická situace?

Letošní závod Světového poháru bude jakousi generálkou na mistrovství světa, které se koná 3. a 4. února 2024 v Táboře. Příprava na tento šampionát bude proto při současném zdražování doslova všeho více než náročná. Hodně bude záležet na partnerech, kteří českému cyklokrosu stále finančně pomáhají. A pak to zase bude chtít to táborské srdce, které už mnohokrát tomuto sportu pomohlo.