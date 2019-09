Pedersen se v dešti a větru stal prvním dánským cyklistickým šampionem

Mads Pedersen se stal překvapivě jako první dánský cyklista mistrem světa v elitním závodě s hromadným startem. Lídr českého týmu Zdeněk Štybar skončil v dešti v britském Harrogate po šesti a půl hodinách v sedle třináctý.

Mimořádně náročný závod, který pořadatelé zkrátili kvůli velmi nevlídnému ostrovnímu počasí z 285 na 262 kilometrů, se rozhodl až v závěru. Třiadvacetiletý Pedersen byl nejrychlejší z tříčlenné skupiny uprchlíků a přespurtoval úřadujícího mistra Evropy Itala Mattea Trentina. Pro bronz si dojel Stefan Küng ze Švýcarska.

Trojici medailistů nahrálo, že 13 kilometrů před cílem vypadl ze hry o stupně vítězů favorizovaný Nizozemec Mathieu van der Poel, jemuž naprosto došly síly a skončil až v páté desítce. Pátý byl trojnásobný mistr světa Slovák Peter Sagan. Štybar ztratil na vítěze minutu a deset sekund.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Harrogate (Británie) - závod s hromadným startem:

Muži elite (261,8 km): 1. Pedersen (Dán.) 6:27:28, 2. Trentin (It.) stejný čas, 3. Küng (Švýc.) -2, 4. Moscon (It.) -17, 5. Sagan (SR) -43, 6. Valgren (Dán.) -45, 7. Kristoff (Nor.), 8. Van Avermaet (Belg.), 9. G. Izagirre (Šp.), 10. Costa (Portug.), …13. Štybar všichni -1:10, 46. Vakoč -19:25, Černý, Sisr, Kreuziger, J. Bárta (všichni ČR) všichni nedokončili.