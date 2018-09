Nervózní a nepovedený závod pro Ťoupalíka. Mezi cyklisty do 23 let kraloval Hirschi

před 1 hodinou

Novým světovým šampionem mezi cyklisty do 23 let se stal Švýcar Marc Hirschi, Adam Ťoupalík dojel v Innsbrucku až čtyřiatřicátý.

Innsbruck - Nejlepším českým jezdcem v jediném dnešním závodě mistrovství světa v cyklistice v Innsbrucku byl Adam Ťoupalík, jenž skončil mezi muži do 23 let čtyřiatřicátý. Novým světovým šampionem se stal Švýcar Marc Hirschi.

Ťoupalík ztratil na vítěze téměř šest minut, s takřka jedenáctiminutovým mankem dorazil do cíle Jakub Otruba, Karel Tyrpekl ho neviděl vůbec. Držitel stříbra z MS v cyklokrosu ve stejné věkové kategorii z roku 2016 Ťoupalík přiznal, že mu závod nesedl.

"Mám toho opravdu dost. Závod se mi vůbec nepodařil. Cítil jsem to už v tom kopci při nájezdu, že se mi nejede úplně nejlépe. Snažil jsem se tam být co nejdéle, ale na ty nejlepší jsem dnes vůbec nestačil. Jsem malinko zklamaný, ale zároveň i rád, že už to mám za sebou," řekl Ťoupalík.

"Závod byl ze začátku dost nervózní a jelo se docela rychle, ale mně osobně se jelo opravdu špatně, takže nedokážu úplně říct. V kopcích jsem se hodně trápil, ale ta trať je spravedlivá, což jsem dopředu věděl," doplnil dvaadvacetiletý jezdec.

Hirschi navázal na titul evropského šampiona, na který dosáhl v polovině července v České republice. Od svých konkurentů se odpoutal přibližně 10 kilometrů před cílem a celkem 180 kilometrů zvládl v čase 4:24:05. Druhý Belgičan Bjorg Lambrecht i třetí Fin Jaakko Hänninen za ním zaostali o 15 sekund.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Innsbrucku:

Silniční závod:

Muži do 23 let (179,9 km): 1. Hirschi (Švýc.) 4:24:05, 2. Lambrecht (Belg.), 3. Hänninen (Fin.) oba -15, 4. Mäder (Švýc.) -35, 5. Padun (Ukr.) -37, 6. Castrillo (Šp.) -45, ....34. A. Ťoupalík -5:41, 60. Otruba -10:47, Tyrpekl nedokončil (všichni ČR).