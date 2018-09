Van Vleutenová obhájila na MS zlato z časovky, Korvasová uzavřela čtvrtou desítku

AKTUALIZOVÁNO před 40 minutami

Innsbruck - Titul mistryně světa v časovce na šampionátu silničních cyklistů v Innsbrucku obhájila Annemiek van Vleutenová z Nizozemska. Další dvě medaile získaly její reprezentační kolegyně - stejně jako loni v norském Bergenu dojela druhá Anna van der Breggenová, na bronz dosáhla Ellen van Dijková. Jediná česká zástupkyně Tereza Korvasová obsadila 38. místo.

Pětatřicetiletá Van Vleutenová předvedla v podhůří Alp skvělý výkon. Trať dlouhou necelých 28 kilometrů projela za 34 minut a 26 sekund, jako jediná měla v cíli rychlostní průměr přes 48 kilometrů v hodině.

Zatímco loni předčila Van der Breggenovou o 12 vteřin, tentokrát byla rychlejší téměř o půl minuty. Již na mezičasu (18,1 km) měla Van Vleutenová skoro 20 sekund k dobru. Bronzová Van Dijková za ní v cíli zaostala dokonce o minutu a 25 vteřin.

"Věděla jsem, že jsem si v té první části vyjela určitý náskok, ale zároveň jsem cítila, že jsem začala opravdu rychle. Na domácím šampionátu jsem začala hrozně pomalu, tady mi bylo jasné, že musím vyrazit rychle a pak na konci třeba umřít. Je skvělé, že jsem to dokázala, i když to bolelo, ale myslím, že se mi závod povedl," prohlásila Van Vleutenová.

"Samozřejmě jsem cítila určitý tlak. Není zase tak moc závodnic, co vyhrály světový šampionát dvakrát. Ale ten tlak jsem pociťovala už loni a nebyl v tom žádný rozdíl. Když startujete na mistrovství světa, prostě chcete vyhrát. A já moc dobře vím, jak krásný duhový trikot je," dodala šťastná vítězka, která protnula cíl se širokým úsměvem na tváři.

Obhájit zlato v souboji s chronometrem se jí na MS mezi ženami podařilo jako páté v historii. Legendární Francouzka Jeannie Longová při svých čtyřech triumfech stihla dokonce zlatý hattrick v letech 1995 až 1997, následovaly ji Nizozemka Leontien van Moorselová (1998 a 1999), Švýcarka Karin Thürigová (2004 a 2005) a Němka Judith Arndtová (2011 a 2012).

Osmadvacetiletá olympijská šampionka z Ria Van der Breggenová má ve sbírce již čtvrté individuální stříbro z MS. Kromě toho z Bergenu dojela druhá v časovce i v silničním závodě před třemi lety v Richmondu. Shodou okolností rovněž stříbro má i z nedělní časovky družstev v Innsbrucku, kdy hájila barvy stáje Boels-Dolmans. Bronz jako členka sestavy týmu Sunweb měla už na kontě i Van Dijková, mistryně světa z časovky z roku 2013.

Teprve dvaadvacetiletá Korvasová skončila při premiéře na světovém šampionátu ve čtvrté desítce s pětiminutovým mankem. O lepší výsledek mezi 52 ženami na startu ji připravil pád v jedné ze zatáček.

"Byl to určitě těžký závod, poměrně těžký technicky a také poměrně dlouhý. Pro mě první mistrovství světa, takže svou roli hrála asi i nervozita. Co se mi nepovedlo, to byla technika jízdy, hlavně pak technika jízdy v zatáčkách, když jsem tam spadla. To bych ráda do příště vylepšila," řekla ČTK Korvasová.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Innsbrucku:

Časovka:

Ženy elite (27,8 km): 1. Van Vleutenová 34:26, 2. Van der Breggenová -29, 3. Van Dijková (všechny Niz.) -1:25, 4. Kirchmannová (Kan.) -1:27, 5. Thomasová (USA) -1:32, 6. Brandová (Niz.) -1:43, …38. Korvasová (ČR) -5:01.

Junioři (27,8 km): 1. Evenepoel (Belg.) 33:15, 2. Plapp (Austr.) -1:23, 3. Piccolo (It.) 1:37, …34. Petr Kelemen (ČR) -3:55.