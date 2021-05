Mäder vyhrál, Maďar vede. Giro má po kopcovité etapě nového lídra, řádil se sektem

V kopcovité šesté etapě Gira d'Italia vybojoval švýcarský cyklista Gino Mäder první vítězství na Grand Tour. Novým lídrem závodu se stal Maďar Attila Valter, který v deštivém počasí obsadil 12. místo s mankem 29 vteřin na vítěze.

Český jezdec Jan Hirt ztratil na nejlepší přes 14 minut, v celkovém pořadí však klesl jen o šest míst na 45. pozici.

Čtyřiadvacetiletý Mäder, který loni debutoval na Grand Tour celkovým 20. místem na Vueltě, zaútočil v závěrečném stoupání tři kilometry před cílem v Ascoli Piceno.

Po 160 kilometrech zvítězil o 12 sekund před Kolumbijcem Egalem Bernalem, Irem Danem Martinem a Belgičanem Remcem Evenepoelem.

Mäderovo vítězství dalo důvod k radosti stáji Bahrajn Victorious den poté, co Giro po pádu skončilo pro jejího lídra na celkové pořadí Španěla Mikela Landu. V závěru Švýcarovi nestačil ani předloňský vítěz Tour de France Bernal.

"Včera to bylo hodně smutné, co se stalo Mikelovi. Dneska jsme jeli pro něj. Udělali jsme všechno pro to, abychom byli v úniku," prohlásil Mäder.

"Je to skvělý pocit po Paříž-Nice, kde to o fous nevyšlo, být na úplném vrcholu," zmínil své druhé místo v sedmé etapě březnového závodu, v níž ho těsně před cílem předjel Slovinec Primož Roglič.

Do čela celkového pořadí se místo Itala Alessandra De Marchiho, který nezachytil rozhodující únik v etapě, dostal Valter a je prvním maďarským držitelem trikotu pro vedoucího jezdce na Grand Tour. Úspěch oslavil stylově a na pódiu si to pořádně užil s růžovou lahví sektu.

Na druhé místo se posunul belgický talent Evenepoel, jenž se vrátil na Giru po loňském těžkém pádu v srpnovém závodu Kolem Lombardie, při kterém si zlomil pánev. Na Valtera ztrácí 11 sekund.

"Víc překvapený ani šťastný už být nemohu. Věděl jsem, že jsem na tom v kopcích lépe než jezdci, co byli v pořadí přede mnou, a musel jsem dnes jen udržet krok s těmi nejlepšími vrchaři," lebedil si Valter.

"Nebyla to jednoduchá etapa i kvůli počasí. Snažil jsem se všechny sledovat a cítil, že mám v nohách dost sil. Ta motivace mě hnala dopředu," prozradil dvaadvacetiletý cyklista, jenž loni při debutu na Grand Tour obsadil na Giru 27. místo.

Nepříjemný pád potkal v závěrečném kopci Belgičana Pietera Serryho, kterého zezadu srazil doprovodný vůz týmu. Člen stáje Deceuninck-Quick Step dokončil etapu ve skupině s Hirtem.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 6. etapa Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno (160 km):

1. Mäder (Švýc./Bahrajn Victorious) 4:17:52, 2. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers), 3. Martin (Ir./Israel Start-Up Nation), 4. Evenepoel (Belg./Deceuninck-Quick Step) všichni -12, 5. Ciccone (It./Trek-Segafredo) -14, 6. Caruso (It./Bahrajn Victorious), 7. Martínez (Kol./Ineos Grenadiers) oba -25, 8. Soler (Šp./Movistar) -27 9. Carthy (Brit./EF Education-Nippo), 10. Vlasov (Rus./Astana-Premier Tech) oba -29, …66. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) -14:37.

Průběžné pořadí: 1. Valter (Maď./Groupama-FDJ) 22:17:06, 2. Evenepoel -11, 3. Bernal -16, 4. Vlasov -24, 5. Vervaeke (Belg./Alpecin-Fenix) -25, 6. Carthy -38, 7. Caruso -39, 8. Ciccone -41, 9. Martin -47, 10. S. Yates (Brit./Team Bike Exchange) -49, …45. Hirt -18:57.