Krize zažehnána. Trenér Konečný počítá pro silniční závod na ME i se Štybarem

před 2 hodinami

Před týdnem nebyla Štybarova účast jistá, ale problém s letenkou se podařilo vyřešit.

Glasgow - Zdeněk Štybar bude ve zbytku českého cyklistického týmu, který po časovkářích dorazí v pátek do Glasgow, a v neděli pojede na mistrovství Evropy silniční závod s hromadným startem. Trenér Tomáš Konečný s ním napevno počítá. Problém s transferem na etapový závod Binck Bank Tour, který začíná hned v pondělí 13. srpna v Heerenveenu, se povedlo vyřešit.

"Žádné velké trable tam nebyly. Hledali jsem pro Zdeňka letenku, aby se dostal zpátky a vyřešili jsme to. Byl tam od organizátora objednaný charter, který jsme objednali a tím to bylo dané. Je to zařízené, neměl by být sebemenší problém," řekl Konečný novinářům.

Ještě během minulého týdne se ale Štybarova účast tak jistá nejevila. "První informace sice opravdu byla taková, že ten charterový let je plný, ale to by ho mohl využít kdokoliv. I člověk, který by ho nepotřeboval a jen tam letěl domů. A ten charter není pro všechny, primárně je pro ty závodníky, kteří mají svůj program spojený po mistrovství Evropy s tím závodem v Nizozemsku," uvedl Konečný.

"Když se Zdeněk rozhodl, že pojede v Glasgow, bylo to dané. Organizátor nám to místo pro Zdeňka zaručil, Zdeněk dostal od organizátora letenku a klaplo to," doplnil Konečný.

Právě Štybar má být lídrem šestičlenného týmu. "Myslím, že Zdeněk je na Evropu hodně motivovaný a na závod, který by mu profilem měl sedět, se moc těší. Byl teď na soustředění v Livignu a absolutně se na to koncentroval, tak by to mělo být dobré. Navíc v šesti lidech už se v tom závodě dá něco dělat a dá se tvořit. Budeme se snažit urvat nějaký výsledek," řekl kouč.

Věří, že právě Štybarovi může závod sedět. "Má obrovské zkušenosti s takovým závodem. Vím ale, že trať na papíře strašně klame. Ono se řekne, že je to pohodový závod po rovině, ale vzhledem k tomu, že vede městem, je to samé levá pravá a je tam několik stoupání. Dvě taková docela těžká prudká," přiblížil Konečný.

"Je to hodně o poziční jízdě. Jakmile člověk jede někde vzadu, zbytečně ztrácí síly a v závěru mu budou chybět. Bude to o spolupráci celého týmu. Důležité bude i počasí, neboť dva tři úseky vedou vyloženě centrem Glasgow, kde jsou takové ty klasické velké a hladké kostky, takže to tam bude klouzat," uvedl Konečný.

Kdyby pršelo, jak tomu bylo i během dnešní časovky, bude závod o to těžší. "Je třeba si dávat pozor, být pořád koncentrovaný a nepřimotat se do pádu. Na papíru to vypadá jednoduše, ale v reálu je ten závod strašně těžký a těch 230 kilometrů tady na tom okruhu opravdu moc těžký bude. Na konci vyhraje ten nejlepší, který dokáže jet pozičně, našetří síly a v závěru to pro sebe rozhodne," řekl Konečný.