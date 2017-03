Kreuziger kvůli nemoci odstoupil ze závodu Tirreno-Adriatico

před 43 minutami

Třicetiletý Kreuziger odstoupil ze závodu, v němž byl v letech 2012 a 2014 celkově třetí, z 18. příčky průběžného pořadí. Na vedoucího Kolumbijce Naira Quintanu měl ztrátu tři minuty a 26 vteřin.

Ascoli Piceno - Cyklista Roman Kreuziger odstoupil ze zdravotních důvodů ze závodu Tirreno-Adriatico. Na ukončení účasti se před dnešní šestou etapou dohodl se svým týmem Orica-Scott kvůli viróze, s níž jezdci stáje od začátku závodu zápolí.

Třicetiletý Kreuziger odstoupil ze závodu, v němž byl v letech 2012 a 2014 celkově třetí, z 18. příčky průběžného pořadí. Na vedoucího Kolumbijce Naira Quintanu měl ztrátu tři minuty a 26 vteřin.

"Včera večer jsem měl vysokou horečku a dnes ráno jsem se necítil nejlépe. Tým rozhodl, že je lepší nestartovat, aby nebyl narušen další program. Čekají mě přibližně tři až čtyři dny klidu, pak se uvidí, jak moc mě to zasáhne a kdy budu moci zase začít trénovat," vysvětlil Kreuziger, který by měl 1. dubna startovat v jednorázové Velké ceně Miguela Induraina. "Na těch plánech by se nemělo nic měnit," dodal.

Ještě větší ztrátou pro tým bylo odstoupení Brita Adama Yatese v průběhu nedělní páté etapy. Druhý muž celkového pořadí opustil závod právě kvůli nemoci. "Máme v týmu asi virus. Jeden z prvních dnů to měl Roger Kluge, pak to skolilo Adama, následně i mě. Snad to nepřijde i na kluky, co v závodě pokračují," řekl Kreuziger. Závod vyvrcholí v úterý.

autor: ČTK | před 43 minutami

Související články