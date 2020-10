Další šílený pád. Mistr světa nedával pozor, narazil do motorky a letěl přes řidítka

Děsivé karamboly při závodech nejvyšší úrovně neberou v cyklistice konce. V neděli měl nebezpečný pád i mistr světa Julian Alaphilippe, který po nehodě místo útoku na vítězství v monumentu Kolem Flander musel vzdát.

Útok francouzského jezdce ve stoupání na dlažebních kostkách na Koppenberg peloton roztrhal. Alaphilippea se chytili jen jeho dva velcí rivalové Mathieu van der Poel a Wout van Aert.

Trio hvězd letělo vstříc cíli a mělo se mezi nimi rozhodnout o vítězi. Zhruba 35 kilometrů před finišem však mistr světa zavadil rukou o řidiče doprovodného motocyklu, který trojice míjela, a měl ošklivý pád přes řídítka.

Svůj poslední závod v sezoně tak člen formace Deceuninck-Quick Step nedokončil. První vyšetření v nemocnici odhalilo zlomeniny záprstních kůstek a dnes půjde Alaphilippe na operaci.

Alaphilippeův pád:

Oh la la..Alaphillipe , champion du monde, fait une lourde chute qui lui cause une fracture au poignet 😱😱Ariko se! Que faisait cette moto stationnée mu muhanda 😱 Quel imprudence @Ferwacy @AbdallahMurenzi @mugishasamuel ! Une faute qu'on ne verra jamais chez nous 🙏 pic.twitter.com/TUuK25G0ij — Mutarambirwa Chantal (@MutarambirwaCh1) October 18, 2020

"Pár motorek se chtělo dostat za nás, protože náš náskok se zvětšoval. Já jsem se snažil co nejvíc využít jízdu za motorkou a Julian asi zrovna nedával pozor, nebo co. Byla to vážně smůla, že se s tou motorkou srazil," uvedl Van Aert, který v tu chvíli udával uprchlíkům tempo.

Z triumfu se nakonec radoval Nizozemec Van der Poel a vyhrál svůj první cyklistický monument. Ve finiši dvou trojnásobných světových šampionů v cyklokrosu těsně zvítězil a napodobil svého otce Adriho, který závod ovládl v roce 1986.

O rok staršímu Belgičanovi tak překazil možnost stát se prvním jezdcem od roku 1975, který v jedné sezoně vyhraje po Milán-San Remo také Kolem Flander. Tehdy zvítězil v těchto dvou monumentech legendární Eddy Merckx.

"Nemám slov. Normálně vždycky cítím, kdo vyhrál, ale byl jsem z toho spurtu úplně vyřízený. Podíval jsem se po Woutově kole, ale nikdo z nás nevěděl. Věděl jsem, že musím předvést životní finiš, abych ho porazil, a povedlo se," řekl po dojezdu úřadující cyklokrosový šampion Van der Poel.

"Bylo mi jasné, že čím později začneme spurtovat, tím líp pro mě. To, že Wout nenasadil k finiši dříve, bylo znamení, že toho má taky plné zuby," prohlásil po náročných 243 kilometrech v sedle.

Spurt vedoucí skupiny, která přijela do cíle s odstupem osmi sekund, vyhrál Nor Alexander Kristoff. Van der Poelův český kolega z týmu Alpecin-Fenix Petr Vakoč obsadil 70. místo se ztrátou přes osm minut.

O více než devět minut zaostal Zdeněk Štybar, který po Alaphilippeově havárii na svého týmového parťáka čekal. Nyní ho čeká rychlý přesun do Španělska, kde v úterý odstartuje do Vuelty.