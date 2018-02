Otočená řidítka, spadlý řetěz. Na cyklokrosaře Boroše se na MS v závěru lepila smůla, dojel dvanáctý

před 5 hodinami

Belgičan Wout van Aert dosáhl na zlatý hattrick, potřetí za sebou se stal světovým šampionem.

Valkenburg - Belgický cyklokrosař Wout van Aert se stal potřetí za sebou mistrem světa v elitní kategorii. Nejlepší z českých reprezentantů Michael Boroš skončil ve Valkenburgu na dvanáctém místě. V průběhu závodu se úřadující mistr republiky pohyboval na páté příčce, ale nakonec se mu nepovedlo vylepšit loňskou sedmou pozici.

"Poslední dvě kola pro mě byla osudná. V závěru jsem musel běžet víc úseků než ostatní. V předposledním okruhu jsem najel do zábran a úplně jsem otočil řídítka. A v posledním kole mi zase spadl řetěz," posteskl si Boroš v cíli. "Pak už jsem byl rád, že jsem vyšel poslední schody. Měl jsem toho plné zuby. Proto jsem z výsledku zklamaný, ale s výkonem spokojený," citoval mistra republiky server cyklokros.cz.

Jan Nesvadba po jedenáctém místě při loňské premiéře mezi elitou dojel tentokrát osmnáctý, přesto byl spokojený. "Sezona nebyla úplně optimální. Ve většině závodů v zahraničí jsem se nedostal do dvacítky, nechal jsem si to až na dnešek. Závod byl specifický, totální bláto a dost se běhalo. Za rok se chci lépe připravit a rád bych nakouknul do nejlepší desítky," uvedl.

Van Aert ovládl závod na trati plné bahna zcela suverénně. Místo očekávaného souboje s velkým rivalem Nizozemcem Mathieuem van der Poelem se třiadvacetiletý Belgičan brzy vydal k sólové jízdě, po které měl v cíli náskok dvou minut a 13 sekund. Stříbrnou medaili získal jeho krajan Michael Vanthourenhout a s bronzem se musel spokojit Van der Poel.

Domácí vítěz Světového poháru a mistr světa z roku 2015 překvapivě brzy ztratil kontakt s Van Aertem a na jeho výkonu byla znát frustrace. V závěru dokonce vypadl z medailových příček, když ho předjel Toon Aerts, ale nakonec si Van der Poel zajistil alespoň bronz. Po loňském druhém místě tak zkompletoval medailovou sbírku z mistrovství světa.

"Jestli nevyhraju, můžu se utěšovat tím, že jsem měl mimořádnou sezonu," uvedl před startem Van der Poel, který do MS vyhrál 26 závodů včetně sedmi podniků Světového poháru. Van Aert sice před šampionátem zvítězit "jen" osmkrát, ale hlavní závod sezony mu vyšel dokonale. Už po třech kolech vedl o minutu.

"Byl to určitě jeden z nejhezčích závodů v mé kariéře. Vyhrát o více než dvě minuty, to je prostě neuvěřitelné. Je to důkaz, že jsem se dobře připravil," uvedl Van Aert. "Po složitém začátku sezony jsem se rozhodl soustředit na mistrovství světa, zatímco Mathieu se snažil vyhrát, co šlo. Proto jsem možná dorazil ve větší pohodě. Nebyl dneska ve své kůži, ale jinak jezdil celou sezonu lépe a vyrovnaně," ocenil poraženého soupeře.

Van der Poel uznal, že jeho rival zvítězil zaslouženě. "Byl na tom dnes nejlépe. Neudělal jsem žádnou chybu. Byl jsem v klidu, žádný stres. Prostě jsem prohrál. Bylo obtížné jet od druhého kola s vědomím, že nevyhraju. I když mi lidé fandili, nedařilo se mi nabudit se," uznal třiadvacetiletý syn exmistra světa Adriho van der Poela.

Na konci se vyburcoval alespoň v souboji o třetí místo s Aertsem. "Nemohl jsem připustit, aby v Nizozemsku dojeli na prvních třech místech Belgičani," dodal. Má cíl i pro zbytek sezony. "Chci nasbírat třicet vítězství, to by byl pěkný úspěch."

Vyhrát závod mužů třikrát po sobě dokázal Van Aert jako šestý cyklokrosař v historii. Naposledy se to povedlo jeho krajanovi Rolandu Libotonovi v letech 1982 až 1984. Rekordman šampionátu Belgičan Erik de Vlaeminck vyhrál dokonce šestkrát v řadě (1968-73), titulů má celkem sedm.