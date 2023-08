Češi září, šéftrenér je spokojený. Náladu mu ale kazí katastrofa ve Slovinsku

S probíhající sezonou může být zatím šéftrenér Jiří Prskavec starší nadmíru spokojen. Čeští vodní slalomáři na sebe letos upozornili výbornými výsledky především na Evropských hrách a v závodech Světového poháru. "Získané medaile mají navíc ještě vyšší hodnotu, protože se bodově zhodnocují v už probíhající předolympijské nominaci," zdůrazňuje šéftrenér v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Který výsledek vašich svěřenců považujete dosud za nejhodnotnější?

Je to především vysvědčení z Evropských her, které byly pro vodní slalom mistrovstvím Evropy a pro řadu závodníků jakousi malou olympiádou. Za nejhodnotnější považuju zlaté medaile kajakáře Jiřího Prskavce a Ondřeje Tunky v kayakcrossu. Velice cenné jsou i bronzy Terezy Fišerové na kajaku a Václava Chaloupky na kanoi.

V čem vidíte základ těchto úspěchů?

O úspěšná vystoupení se starají dvě třetiny velice zkušených závodníků a zároveň i jedna třetina mladých vodních slalomářů, kteří se navíc prosazují už i mezi seniory. Patří mezi ně například mistryně Evropy v kategorii do 23 let kanoistka Gabriela Satková, dále kajakářka Antonie Galušková a z chlapců kajakář Jakub Krejčí. Může nás těšit, že tak vzniklo optimální složení našeho reprezentačního týmu.

Co vás naopak nepotěšilo?

Nebylo toho moc. Chtěl jsem hlavně jen lepší výsledky v soutěžích družstev. Moje původní představy byly zatím splněny jen na 50 procent, ale tento účet lze vylepšit na mistrovství světa. To vůbec nejhorší se stalo před necelým týdnem. Po povodních ve Slovinsku byl totiž zničen i areál pro vodní slalom v Tacenu nedaleko Lublaně. Škody prý půjdou až do milionů eur. V Troji nás podobná přírodní katastrofa postihla v letech 2002 a 2013, takže dobře vím, jak je v takovém případě nutná všestranná pomoc. V Tacenu má vodní slalom tradici, každý rok tam jezdíme na závody Světového poháru. Proto si myslím, že si snad nikdo nepřipouští, že by tak známá trať zanikla. Snad se najdou prostředky na její záchranu.

Kdo má podle vás nejblíž na olympijské hry?

Už několika slalomářům se podařilo získat potřebné body, které budou pro konečnou nominaci rozhodující. Komu se jich podaří získat sedm, tak si zajistí letenku do Paříže. Nejvíc jich má zatím Jiří Prskavec, tři za titul mistra Evropy a jeden za medailové umístění v pražském závodě Světového poháru. Je to samozřejmě první krok, o potřebné zbývající tři body bude bojovat na mistrovství světa.

Jaký je váš názor na výjimečnou všestrannost Terezy Fišerové, která se nejednou představila ve třech disciplinách?

Program vodních slalomářů je na olympiádě rozvržen do devíti dnů, takže starty na kanoi, kajaku i v crossu lze časově zvládnout. Přesto si myslím, že by to bylo velice náročné. Třeba si to uvědomí i Tereza a v jarních měsících se plně soustředí přípravu na lodi, na níž si nejvíc věří.

Jste příznivcem kayakcrossu?

Je to něco jiného než vodní slalom, ale tuto novou disciplínu musíme respektovat. Na mezinárodní scéně se začíná prosazovat, fanoušky si určitě najde. Je potřeba v něm uplatnit novou techniku, a protože je to kontaktní sport, tak dost velké slovo má i náhoda. Nicméně řadu jízd s pěknými výsledky má za sebou už i několik českých závodníků. Má výhodu, že na olympiádě v něm mohou startovat z každé země dva závodníci, zatímco na kanoi a v kajaku pouze jeden.

S jakými představami vstupujete do druhé poloviny roku, v němž vás v září čeká v Anglii mistrovství světa?

Věřím, že na šampionátu i ve dvou závodech Světového poháru potvrdíme dobrou jarní formu. Budu spokojen s každým předním umístěním a tím i získanými body, potřebnými k olympijské nominaci.

Způsobilo vám letošní zdražování doslova všeho nějaká omezení vaší činnosti?

Rozpočet se nám daří držet na úrovni minulých let, ale jen z toho důvodu, že loni se nám téměř všechny náklady na letošní rok podařilo zarezervovat. Tím jsme určitě dost ušetřili. Stačilo jen rozumně řešit všechny výdaje, takže k omezení naší činnosti nedošlo. Zatím jen nemáme potřebné peníze na předpokládané listopadové soustředění v Paříži, ale snad se do té doby nějaké najdou. (úsměv)