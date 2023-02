Češi kvůli Rusům bojkotují šampionát boxerů. Všechno platí Gazprom, vysvětluje šéf

Čeští boxeři budou chybět na letošním mistrovství světa mužů i žen. Vedení domácí asociace šampionáty bojkotuje kvůli přístupu mezinárodní federace IBA k boxerům Ruska a Běloruska, kterým umožňuje navzdory invazi na Ukrajinu startovat na svých akcích pod státními vlajkami.

"Stejné stanovisko, jako Česká boxerská asociace, jsme dávali už dříve. Vadí nám to. Je to špatně. Asociaci vede Rus, který je v hodně blízkém vztahu s Putinem, a vše platí Gazprom," řekl prezident České boxerské asociace Marek Šimák.

"Blbé je, že Evropa je malá a on (prezident IBA Umar Kremljov) to celosvětově ovlivňuje penězi. Problém je, že některé státy se nechají uplatit," řekl Šimák.

Federaci IBA za její kroky dlouhodobě kritizuje i Mezinárodní olympijský výbor a boxu stále hrozí vyřazení z programu olympijských her.

Světový šampionát žen se uskuteční v březnu v Indii, mužský v květnu v Uzbekistánu. Již dříve svůj bojkot oznámily národní boxerská federace USA nebo Irsko.

Na vrcholných turnajích by ale mohlo chybět více zemí. "Bavíme se o tom a teď do toho vstoupili i Němci, kteří když se k něčemu takovému rozhodnou, tak to mají většinou připravené. Ví, že je se současným stavem potřeba něco dělat," řekl Šimák.

Podle Šimáka je navíc pravděpodobné, že v nejbližší době vznikne nová světová organizace zastřešující amatérský box.

"Hodně se o tom mluví. Nová asociace by měla být proevropská, protiputinovská. Hlavně chceme pokračovat s boxem na olympijských hrách," řekl nový šéf českého boxu, který ve funkci prezidenta nahradil loni v listopadu Svatopluka Žáčka.

Klíčovou akcí nadcházejících měsíců budou z českého pohledu Evropské hry v Krakově, kde se bude poprvé bojovat o účastnická místa na olympijských hrách v Paříži 2024.