Boston porazil Indianu v NBA i potřetí a sahá po postupu

před 30 minutami

Basketbalisté Bostonu mají na dosah postup do čtvrtfinále play off NBA. Po dvou domácích výhrách Celtics v 1. kole zvítězili v pátek i na palubovce Indiany 104:96 a vedou tak v sérii hrané na čtyři vítězství už 3:0. To se nepovedlo Portlandu, který prohrál v Oklahomě 108:120 a dovolil tak Thunder snížit na 1:2. Toronto zvítězilo v Orlandu 98:93 a ujalo se vedení v sérii 2:1.

Boston měl skvělý vstup do zápasu a v první čtvrtině nastřílel 41 bodů a vedl až o 15 bodů, ale Indiana se rychle oklepala a v poločase už těsně vedla. Rozhodla tak třetí čtvrtina, ve které Celtics dovolili domácím pouhých 12 bodů a získali zápas pod kontrolu. Jaylen Brown dal 23 bodů, Kyrie Irving měl 19 bodů a 10 asistencí. Na straně Indiany bylo hned sedm dvouciferných střelců, nejvíce dal Tyreke Evans 19 bodů, čímž vyrovnal své maximum v play off. Pacers nyní hrozí počtvrté za sebou konec v prvním kole play off, z toho podruhé bez jediného vítězství. "Víme, že ve čtvrtém zápase to bude od Indiany úplně něco jiného. My si nesmíme myslet, že je hotovo, a nesmíme sundat nohu z plynu. Musíme se snažit hrát náš nejlepší basketbal a ukončit to," řekl Brown. Toronto po úvodní prohře zabralo a otočilo sérii s Orlandem. Zasloužil se o to zejména Pascal Siakam, který v pátečním zápase nastřílel 30 bodů a přidal 11 doskoků. Klíčová ale byla zejména obrana Raptors, kteří udrželi soupeře na úspěšnosti střelby jen 36 procent. Evan Fournier dokonce trefil jedinou z 12 střel. Nikola Vučevič měl 22 bodů a 14 doskoků, Terrence Ross 24 bodů. Hosté vedli v poslední čtvrtině už o 17 bodů, teprve pak Magic ještě zabrali a v poslední minutě snížili na rozdíl pouhých tří bodů. Obrat už ale nedotáhli, když dovolili soupeři zbytečný útočný doskok a pak už museli faulovat. Toronto pak výhru potvrdilo trestnými hody. Velká bitva se odehrála i v Oklahomě, která po dvou porážkách v Portlandu nutně potřebovala zvítězit, aby se nedostala do svízelné situace jako Indiana. Nad Blazers vedli Thunder v průběhu zápasu až o 16 bodů, ale ve třetí čtvrtině přišla velká přestřelka, ve které oba týmy nastřílely dohromady 80 bodů a Portland srovnal na 89:89. Infografika Washington skončil v prvním kole play off NBA. Podívejte se, jak se dařilo Satoranskému projít infografiku Pak ale vzal zápas do svých rukou Russell Westbrook, který v poslední čtvrtině nastřílel 14 ze svých 33 bodů. K tomu přidal i 11 asistencí a dovedl tým k výhře. "Všechny nás táhl," řekl Paul George, který zaznamenal 22 bodů. Za poražené dal 32 bodů Damian Lillard, ale v poslední čtvrtině už jen tři z trestných hodů. 1. kolo play off NBA: Východní konference - 3. zápasy: Orladno - Toronto 93:98, stav série 1:2; Indiana - Boston 96:104, stav série 0:3. Západní konference - 3. zápas: Oklahoma City - Portland 120:108, stav série 1:2.

autor: ČTK | před 30 minutami