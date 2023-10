Pereiru musím utahat a zničit, ví Procházka před návratem do UFC

Po téměř roce a půl se v zápase MMA představí jednatřicetiletý bojovník Jiří Procházka. V sobotu 11. listopadu se v polotěžké váze v newyorské Madison Square Garden utká s Brazilcem Alexem Pereirou a tvrdě si půjde za svým cílem získat titul organizace UFC zpátky. Před odletem do Ameriky na dnešním setkání s novináři také řekl, že je stoprocentně připraven.

Procházka si půjde tvrdě za svým cílem získat titul organizace UFC zpátky. Před odletem do Ameriky na dnešním setkání s novináři také řekl, že je stoprocentně připraven.

Rodák z Hostěradic na Znojemsku se o největší úspěch českého bojového umění MMA postaral loni v červnu, když v Singapuru zdolal Brazilce Glovera Teixeiru a získal UFC titul. Obhajovat jej měl loni v prosinci znovu s Teixeirou. Kvůli vážnému zranění ramene, které si Procházka přivodil při tréninku v Las Vegas, však zápas zrušil a pásu šampiona se vzdal.

Nyní by si jej rád vzal zpátky. "Jdeme pro titul, rád bych v tomto zápase dokázal svůj posun a vše to, na čem jsme v dlouhé závodní přestávce pracovali. Těším se na vzájemnou energii, která bude mezi mnou a Pereirou panovat," řekl Procházka novinářům.

Podle něj byl poslední rok vydatný. "Událo se toho dost, hlavně z pozitivního hlediska. Ujasnil jsem si spoustu věcí a já bych to chtěl dokázat sobě a ukázat divákům. Nechci být sobec, zodpovídám za více věcí. Změna je život," pověděl neurčitě.

I z toho důvodu se Procházka na zápas do ikonické haly světového sportu těší.

"Pochybnosti o své formě po tak dlouhé době zápasnické nečinnosti nemám. Těším se do haly, těším se, až se postavím soupeři, mám rád tu energii kolem boje. Bude boj, bude radost, to je pro mě něco tak pudového, až těžko hledám slova. Jsem prostě rád, že jsem zpět," rozplýval se před blížícím se velkým zápasem.

Původně se měl souboj s Pereirou uskutečnit až v prosinci, ale termín se nakonec přesunul na listopad.

"Beru to jako pozitivum. V květnu jsem začal přípravu, od srpna vím, že mým soupeřem bude Pereira a už jsem se ladil na tohoto soupeře. Dlouhou pauzu jsem využil k vyladění mnoha věcí a teď jdu do boje," konstatoval.

V kleci v New Yorku se Procházka postaví Pereirovi, šestatřicetiletému Brazilci, někdějšímu šampionovi UFC ve střední váze, který ale nyní údajně váží přes sto kilo a tedy více než Procházka.

"Je mi to to jedno. Mám natrénováno a můj fyzický fond je připraven na to, aby si poradil s postavou vyšší váhy. Prostě ho musím utahat, porazit, zničit," uzavřela česká hvězda MMA.