Bledá sice vyhrála, smlouvu od UFC ale nedostala. Je prý moc mladá

Česká MMA zápasnice Tereza Bledá porazila v Las Vegas na body Nayaru Maiaovou z Brazílie, smlouvu s prestižní organizací UFC ale nezískala. Dvacetiletá bojovnice se stejně jako Matěj Peňáz před týdnem představila v televizní show Dana White's Contender Series, šéf UFC Dana White se ale rozhodl, že ji ani přes jasné vítězství na body neangažuje.

"Jsem velmi šťastná, že jsem vyhrála. Musím ale říct, že jsem ze zápasu opravdu deprimovaná, protože to nebylo to, co jsem očekávala. Chtěla jsem to skončit v prvním kole," uvedla Bledá podle serveru mmafighting.com. V USA si připsala šestou výhru v šestém zápase a udržela neporazitelnost, všechna předešlá vítězství dosáhla na akcích české organizace Oktagon.

Trenér Bledé André Reinders byl s výkonem své svěřenkyně spokojený. "Myslím si, že předvedla skvělý výkon. Totálně přejela brazilskou držitelku černého pásu v BJJ. V podstatě jí k ničemu nepustila, předvedla dominantní výkon od prvního slamu až po závěrečnou snahu o ukončení, které bohužel nevyšlo, protože soupeřka byla velmi zkušená na zemi," uvedl Reinders pro web kaocko.cz.

Důvodem, proč smlouvu nezískala, byl podle něj nízký věk. "Tereza byla v zákulisí velmi zklamaná, Dana White jí potkal a pět minut uklidňoval, že ví, že je skvělá a že jednou bude v UFC. Argumentoval hodně věkem, že je ještě mladá a potřebuje sbírat zkušenosti, což ale Terezu moc neuklidnilo," přiznal Reinders.

V UFC tak jsou i nadále tři Češi - šampion polotěžké váhové kategorie Jiří Procházka, David Dvořák a Lucie Pudilová.