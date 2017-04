Bábek dosáhl na MS dráhařů na bronz z keirinu

před 1 hodinou

Cyklista Tomáš Bábek získal na mistrovství světa dráhařů v Hongkongu bronz v keirinu. Další účastník finále Pavel Kelemen dojel pátý.

Hongkong - Český cyklista Tomáš Bábek získal na mistrovství světa dráhařů v Hongkongu bronz v keirinu. Další účastník šestičlenného finále Pavel Kelemen dojel pátý. Mistrem světa se stal Azizulhasni Awang z Malajsie, jenž zvítězil před Kolumbijcem Fabianem Puertou Zapatou.

Úřadující mistr Evropy a vítěz Světového poháru v keirinu potvrdil, že je největší medailovou nadějí výpravy. Přestože se devětadvacetiletý Bábek zpočátku držel na chvostu šestice finalistů, vyšel mu závěrečný útok a nechal těsně za sebou Australana Matthewa Glaetzera. Na Awanga, historicky prvního malajského šampiona na dráze, ztratil Bábek 417 tisícin sekundy.

"Je to neuvěřitelné, naprosto neuvěřitelné. Deset let usiluji o tento dres. Dvakrát jsem byl na mistrovství světa stříbrný, dvakrát bronzový, ale nikdy jsem neztrácel naději a nevzdával se. Věděl jsem, že když budu tvrdě pracovat, jednou přijde můj čas. Dnes to přišlo - jsem mistrem světa. A jsem strašně šťastný," radoval se Awang, bronzový olympijský medailista z Ria de Janeiro.

Díky Bábkovým výsledkům v uplynulém roce se poprvé v historii světových šampionátů představila česká cyklistika v keirinu se třemi dráhaři. David Sojka dojel ve své rozjížďce poslední, Bábek postoupil přímo z druhé příčky, Kelemen pak jako vítěz jedné z oprav. Sojka skončil i v opravné jízdě poslední.

V semifinále si Bábek zajistil finále rovněž z druhého místa za Glaetzerem a dokonce před pozdějším šampionem Awangem. Původně sice slavil postup obhájce zlata Joachim Eilers z Německa, jenže byl diskvalifikován. Díky tomu zůstal ve hře Awang.

Stejně jako Eilers dopadl i další velký favorit na titul Francois Pervis z Francie. Také šestinásobný mistr světa, který ovládl keirin na MS v letech 2014 a 2015, si počínal v rozporu s pravidly. A to přímo v souboji s Kelemenem. Pervis skončil původně druhý, český mistr Evropy z roku 2015 Kelemen čtvrtý, ale Francouzova diskvalifikace ho posunula dál.

Bábek se bronzem postaral o třetí českou medaili z keirinu po Pavlu Buráňovi, jenž dosáhl na cenný kov na MS v Manchesteru 2000, a Ivanu Vrbovi (Melbourne 2004). Také Buráň s Vrbou slavili bronz.

